أصبح بإمكانك معرفة نتيجة تحليل «كورونا» خلال 30 دقيقة..وبأقل التكاليف

توصلت مجموعة من العلماء في ولاية ميشيغان الأمريكية إلى اختبار جديد يمكنه الكشف عن فيروس كورونا المستجد في 30 دقيقة فقط.



وذكرت صحيفة ذي صن البريطانية أن "الاختبار الجديد يمكنه تشخيص فيروس كورونا المستجد عن طريق تحليل عينات البول أو الدم أو حتى اللعاب" لافتة إلى أن هذه الطريقة التي استخدمها فريق العلماء برئاسة لورا لامب استطاعت في وقت سابق الكشف عن فيروسات مثل إيبولا أو زيكا.



ويعتقد الباحثون وفقا للصحيفة أن هذه الطريقة أقل تكلفة وأسرع من طريقة اختبار (بي آر سي) المستخدمة حاليا في جميع أنحاء العالم للكشف عن فيروس كورونا عند المرضى.