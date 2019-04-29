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(أصبح الجرح وساماً لكي يحيا الوطن).. مهرجان للأطفال بحمص

(أصبح الجرح وساماً لكي يحيا الوطن).. مهرجان للأطفال بحمص

نظمت وحدة الشهيد الخليل إبراهيم للأنشطة التطبيقية بحي الأرمن في حمص اليوم مهرجان الطفولة الفرعي بعنوان (أصبح الجرح وساماً لكي يحيا الوطن).


ويتضمن المهرجان الذي يستمر لمدة يومين فقرات فنية للأطفال وعروضاً راقصة وأغاني وطنية ومعرض رسم.


و أشارت مديرة المدرسة سميرة اليوسف إلى أن المهرجان هو نتاج عمل مدرسة ضمن المنطقة الطليعية الأولى خلال العام الدراسي بعد أن تحولت المدرسة إلى خلية عمل حرص فيها الأساتذة والطلاب على تقديم الأفضل وإظهار مواهب الأطفال في مجالات متعددة وتشجيع المبدعين منهم.


بدورها بينت مدرسة الفنون ميساء الحسن أن المعرض الفني يضم أكثر من عمل من رسوم ومجسمات من الكرتون والفلين وتوالف البيئة وتناولت موضوعات متعددة في مجالات العلوم والصحة والبيئة وحب الوطن.


ولفت الطفل حيدرة عيسى من المشاركين بالمعرض إلى أنه قدم لوحة صنعها من توالف البيئة على شكل حوض من الأسماك بطول متر ونصف المتر في حين أعربت الطفلة فاتن الحسين عن سعادتها بالمشاركة في المهرجان لأنها تمكنت من إبراز موهبتها بالرسم أمام عدد كبير من الأساتذة والتربويين.


وتضمن المهرجان تكريم عدد من المدرسين والفعاليات المجتمعية التي ساهمت في  تطوير العمل

 


سانا