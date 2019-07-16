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أشد أيام السنة حرارة.. طالع العهنة يبدأ اليوم ويستمر ٤٠ يوما

بينت الجمعية السورية الفلكية أن “طالع الهنعة” يبدأ اليوم ويستمر أربعين يوما وفيه أشد أيام السنة حرارة مضيفة إن فيه فترة تطلق عليها الباحورة وتستمر مدة ثمانية أيام ويكون فيها الجو عادة شديد الرطوبة وخصوصا في المناطق الساحلية حيث يظهر الضباب ويلاحظ أن الرياح تقل شدتها وتكون متقلبة الاتجاه وتصبح أكثر هدوءا من ذي قبل.

وأشارت الجمعية إلى أن في طالع الهنعة يكون نهاية الجفاف وبداية موسم الرطوبة الشديدة والحرارة العالية حيث تظهر غيوم تسبب بعض الرطوبة في الجو لافتة إلى أن موسم السفر والغوص يبدأ في هذه الأيام.

 والهنعة من نجوم الراعي وهذا النجم من النجوم الشامية ويعتبر الطالع الرابع من طوالع فصل الصيف وآخر منزلة من منازل موسم الجوزاء وفيه تكون الرياح ساكنة وتتكاثر الغيوم المتجهة من الشرق إلى الغرب “منخفض الهند” بما يتبعها من رطوبة وعواصف وبانتهاء الهنعة يبدأ باطن الأرض بالبرودة وفيه تتساقط أوراق الشجر من شدة الحر وتهب العواصف البحرية.

 


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