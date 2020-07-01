أسماء بعض الفصائل الإخونجية التي حاربت في سورية

أسماء بعض الفصائل الإرهابية التي حاربت الدولة السورية :

1. جبهة فتح الشام .

2. جيش الاسلام .

3. أحرار الشام .

4. الجبهة الشامية .

5.جبهة تحرير سورية .

6. حركة نور الدين الزنكي .

7. فيلق الشام .

8. السلطان مراد .

9. تجمع فاستقم كما أُمرت .

10. ثوار سورية .

11. أحرار سورية .

12. الفرقة 16 .

13. أحرار الشرقية.

14. فيلق الرحمن .

15. جيش الفسطاط .

16. جيش المجاهدين .

17. جيش التحرير .

18. الوية سيف الشام .

19. الوية شهداء سورية .

20. الوية الفرقان .

21. لواء التوحيد .

22. لواء الفتح .

23. لواء الإسلام .

24. لواء شهداء الإسلام .

25. لواء أنصار السنة .

26. لواء شباب السنة .

27. لواء الأنفال .

28. لواء عامود حوران .

29. لواء توحيد كتائب حوران .

30. لواء السلطان محمد الفاتح .

31. لواء الشهيد زكي تركماني .

32. الوية شهداء دمشق .

33. لواء أشبال العقيدة .

34. لواء العاديات .

35. لواء جيدرون حوران .

36. لواء الحرية الإسلامي .

37. اللواء العاشر بالساحل .

38. لواء صقور الجبل .

39. لواء صقور جبل الزاوية .

40. لواء الشهيد غسان طويرش .

41. لواء فرسان الحق .

42. اللواء الأول مشاة .

43. لواء الحق .

44. لواء شام الرسول .

45. حركة شام الإسلام .

46. الوية قاسيون .

47. كتائب الفاروق .

48. كتائب الوحدة الوطنية .

49. الجبهة الإسلامية السورية .

50. جبهة أنصار الإسلام .

51. جبهة الأصالة والتنمية .

52. جبهة تحرير سورية الإسلامية .

53. تجمع صقور الغاب .

54. تجمع كتائب والوية شهداء سوريا .

55. تجمع أنصار الإسلام .

56. تجمع أحرار البادية .

57. فرقة الحمزة .

58. فرقة فجر الإسلام .

59. فرقة الحسم .

60. فرقة عمود حوران .

61. فرقة العشائر .

62. فرقة فجر التوحيد .

63. الفرقة الأولى الساحلية .

64. الفرقة الثانية الساحلية .

65. الفرقة 13 .

67. الفرقة 101 مشاة .

68. الفرقة 16 مشاة .

69. الفرقة الوسطى .

70. الفرقة الشمالية .

71. هيئة درع الثورة .

72. المجلس العسكري في القنيطرة .

72. فيلق حمص .

73.جند بدر .

74. صقور الشام .

75. الوية الحبيب المصطفى .

76. تجمع أمجاد الإسلام .

77. الوية وكتائب الصحابة .

78. جيش أبابيل حوران .

79. جيش تحرير الشام .

80. كتائب أبو عمارة .

81. كتائب ثوار الشام .

82. لواء أنصار الخلافة .

83. كتائب تركمان سوريا .

84. لواء الفتح .

85. جيش العزة .

86. لواء سيف الإسلام .

87. لواء سيف الله .

88. حركة بيارق الإسلام .

89. لواء شهداء الأتارب .

90. أحفاد صلاح الدين .

91. لواء المعتصم .

92. لواء النصر .

93. لواء الصديق .

94. حركة شام .

95. جيش النصر .

96. أنصار الشام .

97. أجناد الشام .

98. لواء المهاجرين والأنصار .

99. كتائب بيارق الاسلام .

100. لواء صقور حوران.

101. لواء مجد الإسلام.

102. لواء العقيد أحمد العمر.

103. مشروع بناء الأمة

104. فرقة شباب السنة

105. لواء شهداء اليرموك