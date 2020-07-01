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أسماء بعض الفصائل الإخونجية التي حاربت في سورية

أسماء بعض الفصائل الإرهابية التي حاربت الدولة السورية :

1. جبهة فتح الشام .
2. جيش الاسلام .
3. أحرار الشام .
4. الجبهة الشامية .
5.جبهة تحرير سورية .
6. حركة نور الدين الزنكي .
7. فيلق الشام .
8. السلطان مراد .
9. تجمع فاستقم كما أُمرت .
10. ثوار سورية .
11. أحرار سورية .
12. الفرقة 16 .
13. أحرار الشرقية.
14. فيلق الرحمن .
15. جيش الفسطاط .
16. جيش المجاهدين .
17. جيش التحرير .
18. الوية سيف الشام .
19. الوية شهداء سورية .
20. الوية الفرقان .
21. لواء التوحيد .
22. لواء الفتح .
23. لواء الإسلام .
24. لواء شهداء الإسلام .
25. لواء أنصار السنة .
26. لواء شباب السنة .
27. لواء الأنفال .
28. لواء عامود حوران .
29. لواء توحيد كتائب حوران .
30. لواء السلطان محمد الفاتح .
31. لواء الشهيد زكي تركماني .
32. الوية شهداء دمشق .
33. لواء أشبال العقيدة .
34. لواء العاديات .
35. لواء جيدرون حوران .
36. لواء الحرية الإسلامي .
37. اللواء العاشر بالساحل .
38. لواء صقور الجبل .
39. لواء صقور جبل الزاوية .
40. لواء الشهيد غسان طويرش .
41. لواء فرسان الحق .
42. اللواء الأول مشاة .
43. لواء الحق .
44. لواء شام الرسول .
45. حركة شام الإسلام .
46. الوية قاسيون .
47. كتائب الفاروق .
48. كتائب الوحدة الوطنية .
49. الجبهة الإسلامية السورية .
50. جبهة أنصار الإسلام .
51. جبهة الأصالة والتنمية .
52. جبهة تحرير سورية الإسلامية .
53. تجمع صقور الغاب .
54. تجمع كتائب والوية شهداء سوريا .
55. تجمع أنصار الإسلام .
56. تجمع أحرار البادية .
57. فرقة الحمزة .
58. فرقة فجر الإسلام .
59. فرقة الحسم .
60. فرقة عمود حوران .
61. فرقة العشائر .
62. فرقة فجر التوحيد .
63. الفرقة الأولى الساحلية .
64. الفرقة الثانية الساحلية .
65. الفرقة 13 .
67. الفرقة 101 مشاة .
68. الفرقة 16 مشاة .
69. الفرقة الوسطى .
70. الفرقة الشمالية .
71. هيئة درع الثورة .
72. المجلس العسكري في القنيطرة .
72. فيلق حمص .
73.جند بدر .
74. صقور الشام .
75. الوية الحبيب المصطفى .
76. تجمع أمجاد الإسلام .
77. الوية وكتائب الصحابة .
78. جيش أبابيل حوران .
79. جيش تحرير الشام .
80. كتائب أبو عمارة .
81. كتائب ثوار الشام .
82. لواء أنصار الخلافة .
83. كتائب تركمان سوريا .
84. لواء الفتح .
85. جيش العزة .
86. لواء سيف الإسلام .
87. لواء سيف الله .
88. حركة بيارق الإسلام .
89. لواء شهداء الأتارب .
90. أحفاد صلاح الدين .
91. لواء المعتصم .
92. لواء النصر .
93. لواء الصديق .
94. حركة شام .
95. جيش النصر .
96. أنصار الشام .
97. أجناد الشام .
98. لواء المهاجرين والأنصار .
99. كتائب بيارق الاسلام .
100. لواء صقور حوران.
101. لواء مجد الإسلام.
102. لواء العقيد أحمد العمر.
103. مشروع بناء الأمة
104. فرقة شباب السنة
105. لواء شهداء اليرموك