أسماء المخطوفين المحررين من سجون “جيش الإسلام” بالغوطة الشرقية
ذكر مصدر مسؤول أنه تم إخراج عدد من المخطوفين المتواجدين في سجون “جيش الإسلام” في الغوطة الشرقية، في عملية تبادل مع الدولة السورية.
وأضاف المصدر أنه يتم حاليا وضع قائمة جديدة بأسماء مخطوفين آخرين.
وفيما يلي أسماء المخطوفين المحررين من سجون ميليشيا “جيش الإسلام”:
– أحمد هشام داود آغا – اسم الأم جميلة
– محمد سمير سمسمية – تولد 1965
– براء ة سمسمية – تولد 2000
– علاء سمسمية – تولد 2005
– بسام – اسم الأب هشام – اسم الأم بشيرة
– خالد دنون – اسم الأب محمد – تولد 1968
– هند بكار اسم الأب : يوسف – تولد 1962
– أمينة بنون – اسم الأب : خالد – تولد 2000
– فاطمة – اسم الأب :محمد اسم الأم: روان – تولد 2000
– رائد حمود – اسم الأب مرعي – تولد2001
– زهير جحا – اسم الأب : ياسين – تولد 1982
– عصام – اسم الأب:خيرو تولد 1971
– عصام الجرودي – اسم الأب صبحي – تولد :1977
– علي صهيوني – الأب : بشير – تولد 1995
– علاء الحمد – اسم الأب: ابراهيم – تولد 1985
– فراس عيسى – اسم الأب: يوسف – تولد 1981
– محمد ابراهيم جوقدري – اسم الأب نصرالله -تولد:2001
– محمد خليل – اسم الأب : حاتم – تولد 1992
– محمد السكري – اسم الأب : حسان – تولد 1995
– منير طافش اسم الأب: عبدو – تولد 1973
– يحيى عبود اسم الأب:يونس – تولد 1974
– محمد حيدر – اسم الأب: قيس – تولد 2009
– يونس حيدر – اسم الأب: قيس – تولد 2012
– ميسون سلامة – – اسم الأب : ابراهيم
– جودي اسعد – اسم الأب:وسيم
– وعد العلي
الوطن اون لاين
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