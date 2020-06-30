أسعار الليمون تحلّق في اللاذقية..واتحاد الفلاحين يبرّر

تشهد أسعار بعض الخضر الموسمية ارتفاعاً غير مسبوق في أسواق اللاذقية وخاصة مواد الليمون الحامض والثوم والفليفلة، التي تجاوزت 10 أضعاف الأسعار خلال السنوات الثلاث الماضية، ليتجاوز سعر الليمون الحامض 4600 ليرة .



وبالعودة إلى رئيس اتحاد الفلاحين في اللاذقية حكمت صقر، بيّن أن ارتفاع سعر الليمون الحامض يعود لانتهاء موسمه إضافة لزيادة الطلب عليه خلال الفترة الماضية للوقاية من فيروس كورونا، مشيراً إلى أن ما يباع في السوق يكون من مخزون في البرادات.



ولفت إلى أن الكميات الإجمالية لإنتاج اللاذقية من الليمون الحامض بلغ 800 ألف طن هذا الموسم، بما يقل نحو 100 ألف طن عن الموسم الماضي، مشيراً إلى بدء الاستعداد للموسم الجديد مع بزوغ الأزهار على الأشجار خلال الأيام الماضية وعددها نحو 10.305 ملايين شجرة.



الوطن



