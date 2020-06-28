مصرع القائد الحقيقي لتنظيم “القاعدة” في سوريا
الطائرات الأمريكيّة تتدخل لصالح الجولاني على خط القتال في ادلب
قسد تسمح بعودة حاملي الإقامات الأوروبية للحسكة دون اجراءات الحجر الصحي
ضربة جوية تركية تستهدف منطقة عين العرب شمال شرق حلب
خلال ساعات قليلة.. الكيان الإسرائيلي يشن ثلاثة اعتداءات على مواقع سورية
الوزارة التي تفترس وزراءها
الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان في ريف السويداء وكباجب بريف دير الزور
المعلم:تصريحات بومبيو و جيفري حول « قانون قيصر» تؤكد أنهم جوقة من الكذابين
الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في أجواء مدينة جبلة
الجيش العربي السوري يُنهي عملية تمشيط للبادية السورية من فلول “داعش”
مدنيون في ريف القامشلي يمنعون رتلاً أمريكياً من دخول قراهم
معركة إدلب المرتقبة: الحدود والأبعاد
مصر .. الحكم بالسجن المؤبد على أكثر من 10 متهمين بالقتال مع “جبهة النصرة” في سورية
الحب في زمن الكورونا (8)
لبنان يفتح الحدود البرية مع سورية لعودة اللبنانيين يومي 23 و25 حزيران

أسعار الفروج تحلٌق في حماة رغم أنها أهم المحافظات بإنتاجه

سجلت أسعار الفروج في حماة، أمس السبت، ارتفاعاً غير مسبوق بتاريخ المحافظة التي تعدُّ من أهم المحافظات بإنتاج الفروج وصناعته.

وبيّن مواطنون أن سعر كيلو الفروج المنظَّف سجل اليوم 2600 ليرة بزيادة مقدارها 800 ليرة للكيلو عن الأسبوع الماضي.

و أكد نقيب الأطباء البيطريين في حماة ظافر الكوكو أن تربية وصناعة الفروج خاسرة، ويتكبد المشتغلون فيها بحماة وغيرها خسائر فادحة بسبب ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، إضافة إلى النفوقات العالية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح الكوكو أن هذه الصناعة بحاجة إلى دعم حكومي حتى لا تتلاشى، لأن مداجن كثيرة ومنشآت صناعية خرجت من دائرة التربية والإنتاج لخسارتها الفادحة خلال الشهرين الماضيين، والمتبقية التي تعمل هي في طريقها إلى التوقف.

من جانبه رئيس شعبة التربية والإنتاج في زراعة حماة، الدكتور عبدالكريم المحمد، أكد أن 70 بالمئة من قطاع الدواجن تعرض للضرر بسبب غلاء تكاليف التربية والإنتاج، مبيناً أن عدد المداجن المرخصة بالمحافظة 1745 مدجنة العاملة منها 719 والمتوقفة 1026 مدجنة.

واقترح لإعادتها إلى العمل إيقاف الضميمة على الأعلاف وزيادة المراقبة للأدوية البيطرية وتأمين مادة الفحم الحجري للتدفئة وزيادة الإنتاج المحلي والتوسع بزراعة المواد العلفية المحلية، مثل فول الصويا والذرة الصفراء وإيجاد معامل لتجفيفها.

 


الوطن