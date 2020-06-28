أسعار الفروج تحلٌق في حماة رغم أنها أهم المحافظات بإنتاجه

سجلت أسعار الفروج في حماة، أمس السبت، ارتفاعاً غير مسبوق بتاريخ المحافظة التي تعدُّ من أهم المحافظات بإنتاج الفروج وصناعته.



وبيّن مواطنون أن سعر كيلو الفروج المنظَّف سجل اليوم 2600 ليرة بزيادة مقدارها 800 ليرة للكيلو عن الأسبوع الماضي.



و أكد نقيب الأطباء البيطريين في حماة ظافر الكوكو أن تربية وصناعة الفروج خاسرة، ويتكبد المشتغلون فيها بحماة وغيرها خسائر فادحة بسبب ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، إضافة إلى النفوقات العالية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.



وأوضح الكوكو أن هذه الصناعة بحاجة إلى دعم حكومي حتى لا تتلاشى، لأن مداجن كثيرة ومنشآت صناعية خرجت من دائرة التربية والإنتاج لخسارتها الفادحة خلال الشهرين الماضيين، والمتبقية التي تعمل هي في طريقها إلى التوقف.



من جانبه رئيس شعبة التربية والإنتاج في زراعة حماة، الدكتور عبدالكريم المحمد، أكد أن 70 بالمئة من قطاع الدواجن تعرض للضرر بسبب غلاء تكاليف التربية والإنتاج، مبيناً أن عدد المداجن المرخصة بالمحافظة 1745 مدجنة العاملة منها 719 والمتوقفة 1026 مدجنة.



واقترح لإعادتها إلى العمل إيقاف الضميمة على الأعلاف وزيادة المراقبة للأدوية البيطرية وتأمين مادة الفحم الحجري للتدفئة وزيادة الإنتاج المحلي والتوسع بزراعة المواد العلفية المحلية، مثل فول الصويا والذرة الصفراء وإيجاد معامل لتجفيفها.



الوطن