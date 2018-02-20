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أسعار السيارات في سورية سترتفع بحدود مليون ليرة خلال أيام.. وإليكم السبب!

 

أكد مصدر حكومي مسؤول أن وزارة المالية رفعت مشروع مرسوم إلى الحكومة يقضي برفع الرسوم الجمركية على قطع السيارات من 5 إلى 30% وليس 20%، كما تم الحديث سابقاً، ما سيرفع ثمن السيارة لنحو ملون ليرة وسطياً حسب أصحاب بعض شركات التجميع.

وبيّن مدير إحدى شركات تجميع السيارات أن هذا القرار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات بنسبة تصل لحدود 15%، مشيراً إلى أن الشركات شبه متوقفة عن العمل نتيجة لوقف استيراد القطع منذ كانون الأول الماضي بقرار من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

وأكد أن وقف إجازات الاستيراد لقطع السيارات بشكل مفاجئ سبب خسائر وإرباكاً للشركات التي لديها التزامات مع الزبائن والموردين وبعضها لديه مستوردات موجودة في الميناء ويدفع عليها رسوم ولم يفرج عنها حتى الآن.

وأكد عدد من أصحاب مكاتب السيارات في منطقة المزرعة بدمشق توقفهم عن البيع خلال الأسبوع الحالي بانتظار التسعيرة الجديدة التي من المتوقع أن تصدر عن شركات تجميع السيارات خلال اليومين المقبلين مشيرين إلى أن أسعار السيارات المستعملة يتوقع أن ترتفع أيضاً.

المصدر: الاقتصادي

 

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