أسعار الأدوية وأجور التحاليل المخبرية ترتفع بنِسَب تفوق 400%‎

اشتكى مواطنون في طرطوس أغلبهم يعانون المرض ويضطرون لشراء الأدوية باستمرار من رفع أسعار الأدوية بنِسَب كبيرة جداً وصل بعضها ل400 ‎%‎ و500 ‎%‎ وأكثر وطالب هؤلاء بإعادة النظر بالتسعيرة من قبل وزارة الصحة قبل أن ينعكس الأمر سلباً على المواطنين بشكل عام والذين يتعرضون للأمراض وأصحاب الأمراض المزمنة بشكل خاص.



وبعد الاطلاع على الأسعار الجديدة ومقارنتها بالقديمة ، تبين أن الأسعار الجديدة تفوق القديمة بعدة أضعاف وفيما يلي بعض النماذج عن الأسعار:



(سيفيكيم حبوب) للرشح والالتهاب ارتفع سعره من/٤٠٠/ إلى /٣٥٠٠/



(كالسيديوم) كالسيوم وفيتامين د ومغنيزيوم صار ب /١٢/ ألف وكان ب/٦٠٠٠/

مستورد لصالح سورية مستودع أ.م.د فارما للأدوية.



(زيروليك ١٠٠) ارتفع من 225إلى /١٣٠٠/.



نوركولوت ارتفع من /٣٠٠/ إلى /١٨٠٠/.



الاورفارين ارتفع من /٤٠٠/ إلى /٣٤٠٠/.



تيلميدبين80/5 ارتفع من /٧٥٠/ إلى /٥٢٥٠/.



دي فوميت شراب من /٣٥٠/ إلى /١٤٠٠/.



هيومافورت هيومان من /٣٤٠/ إلى /١٤٠٠/.



الليترومار من /١٣٥٠/الى 6800



يونادول كولد + فلو /٣٢٥/ إلى /١١٠٠/وديسارتان من 405 ليرات الى 1800 ليرة والاسبيرين من 340 الى 1000 واوغماتيك شراب اطفال من 900 الى 3200 وشراب السيتامول من 180 الى 800 ليرة ولوتيد من 590 الى 1500 وسيفيم 400 حب من 1100 الى 4100



كما ارتفعت أجور التحاليل المخبرية عدة أضعاف .



و أكد عضو المكتب التنفيذي للقطاع الصحي في مجلس محافظة طرطوس جورج حنا أن الأسعار الجديدة كان لا بد منها وإلا لتوقفت مصانع الدواء المحلي عن الإنتاج بسبب الخسائر الكبيرة التي تعرضت وتتعرض لها خاصة في الفترة الأخيرة ونفى أن تكون هنالك مبالغة في الأسعار الجديدة كونها تراعي التكلفة .



الثورة