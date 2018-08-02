أسسه سوري ، أقدم مقهى في براغ يدخل سجلها الذهبي

دخل مقهى أسسه مواطن سوري في العاصمة التشيكية براغ ويحمل اسم “عند الحية الذهبية” السجل الذهبي للمدينة كونه أول وأقدم مقهى تأسس فيها.



ويفتخر السوريون في براغ ومعهم محبو القهوة بهذا المقهى الذي يقع في منتصف شارع كارلوف الذي يربط بين ساحة المدينة القديمة و جسر تشارلز، الأمر الذي يجعل هذا الشارع قبلة السياح والزوار.



وتشير لوحة موجودة فوق المدخل الرئيس لباب المقهى إلى أن تاريخ تأسيسه يعود إلى عام 1714 ولهذا يقدم العاملون فيه مع قائمة الطعام شرحاً مكتوباً بعدة لغات عالمية يشير بافتخار إلى أن هذا المقهى هو الأول في براغ وأن المواطن السوري جرجس الدمشقي هو الذي أسسه وكان يرتدي الثياب العربية التقليدية أثناء تقديمه القهوة .







وتتحدث المصادر التاريخية التشيكية عن أن "جرجس الدمشقي" حل في براغ عام 1703 قادماً من فيينا وبدأ حياته ببيع القهوة في شوارعها وبعد أن حصل على حق المواطنية في المدينة قام بفتح أول مقهى وأطلق عليه آنذاك تسمية مقهى "برج الجسر"

تشرين