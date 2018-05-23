أسباب تحسن سعر صرف الليرة السورية.. وتوقعات الأسابيع القادمة

قال مركز “مداد” في تقريره الاقتصادي الاسبوعي إن التحسن الكبير في المناخ السياسي والأمني للبلاد انعكس إيجاباً على سعر صرف الليرة السورية، وخاصة بعد النتائج الإيجابية لإجتماع أستانا الأخير وزيادة التوقعات بقرب انطلاق العملية السياسية لحل الأزمة في سورية، كما كان لفتح طريق حرستا الدولي وقرب إعادة فتح طريق حماه حمص، والمؤشرات التي تشي بإعاد فتح طريق حماه حلب الدولي؛ أثراً بالغ الأهمية على تحسن المناخ الاقتصادي في البلاد.

حيث سجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي انخفاضاً في السوق الموازية إلى 438 ليرة سورية مقترباً من مستواه في السوق الرسمية (436 ليرة سورية).



وأشار المركز في تقريره إلى زيارة السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد إلى روسيا ولقاء السيد فلاديمير بوتين في سوتشي، الأمر الذي شكل مزيد من الارتياح في السوق بعد تأكيد الجانب الروسي على قوة العلاقة مع سورية واستمرارها في دعم مكافحة الإرهاب وقرب إنطلاق العملية السياسية.

ولفت المركزي إلى ما قال إنها زيادة الطلب على الليرة السورية نتيجة لتوقعات المتعاملين بأن الليرة السورية سوف تشهد المزيد من التحسن أمام الدولار الأمريكي في السوق المحلية في الفترة القادمة.

فيما استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في السوق الرسمية لدى المصارف وشركات الصرافة، حيث ما زال مصرف سورية المركزي مستمراً في تثبيت سعر زوج الدولار الأمريكي /الليرة السورية عند مستوى 436 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد، وكذلك سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية عند مستوى 434 ليرة سورية، وسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بموجب النشرة الرسمية عند مستوى 438 ليرة سورية للمبيع 435 ليرة سورية للشراء.

أما بالنسبة لسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو في السوق الموازية خلال تعاملات هذا الأسبوع، فقد تحسنت الليرة السورية خلال تعاملات هذا الأسبوع، حيث انخفض زوج (اليورو/ليرة سورية) إلى مستوى 517 ليرة سورية في نهاية هذا الأسبوع مقارنة مع مستوى 531 ليرة سورية المسجل في نهاية الأسبوع السابق، وبما نسبته 2.64%. كما تحسنت الليرة السورية في السوق الرسمية أمام اليورو بما نسبته 0.38%، لينخفض زوج (اليورو/ ليرة سورية) إلى مستوى 515.64 ليرة سورية في نهاية هذا الأسبوع مقابل مستوى 517.62 ليرة سورية في نهاية الأسبوع السابق.



“مداد”