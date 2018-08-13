أزمة بنزين غير مقنعة 60ألف بطاقة ذكية للسيارات و107 آلاف للأسرية

بين التزاحم الشديد على محطات البنزين في مدينة طرطوس من قبل أصحاب السيارات وإغلاق عدد من الكازيات لعدم توفر المادة أو نفاذ مخصصاتها حتى ظهر أمس الأحد “كازية المدينة على سبيل المثال وغيرها” يبدو نفي محروقات طرطوس وجود أزمة ضعيفاً، وأن تحديد موعد إطلاق العمل بالبطاقات الذكية للسيارات ابتداءً من صباح اليوم الاثنين يقف وراء الأزمة إلى جانب قدوم المصطافين والسياح لقضاء عطلتهم في ربوع المحافظة ليس سبباً كافياً وحده لإعادة اندلاع أزمة بنزين بعد أشهر من الاستقرار!



حيث لم تتمكن تطمينات المحروقات بإمكانية الحصول على البنزين من المحطات بواسطة بطاقات الماستر الخاصة بالمحطات لتزويد السيارات التي لم تحصل على البطاقة الذكية بعد لمدة شهر إلى جانب زيادة حصة طلبات البنزين من 27 طلباً إلى 28 طلباً اليوم كما يقول عدنان ديب مدير فرع طرطوس الذي يعتبر أن المشكلة طبيعية وعابرة وستنتهي خلال ساعات.؟!



ولعل حضور مدير عام المحروقات إلى طرطوس “أمس” لهذه الغاية كما علمنا يساهم في معالجة الطلب المفاجئ على البنزين ويضع الحلول لها.

من جهة ثانية بلغ عدد السيارات التي حصلت على البطاقة الذكية لتاريخه في المحافظة 60 ألف بطاقة، وعدد البطاقات الأسرية الخاصة بمازوت التدفئة 107آلاف بطاقة.

وكالات