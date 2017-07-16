أزمة الدبابات تتسبب في هزيمة الولايات المتحدة

يواجه الجيش الأمريكي أزمة الدبابات، حيث أعلنت جريدة “ريالكليار ديفينس” الإلكترونية الأمريكية أن إنتاج الدبابات في الولايات المتحدة انخفض إلى 12 دبابة “ابرامز” في السنة، مشيرة إلى أن هذا رقم قياسي سيئ على خلفية ما تسجله روسيا.

وجاء في المقال المنشور في الجريدة الأمريكية إنه بينما يملك كل من حلفاء الولايات المتحدة مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا أقل من 300 دبابة، تملك روسيا آلاف الدبابات. والأنكى من ذلك أن الدبابة الروسية الجديدة “أرْماتا” أفضل من دبابة “ابرامز”.

وحذر كاتب المقال من أن “عدم وجود تكافؤ في الامكانيات يمكن أن يؤدي إلى هزيمة الولايات المتحدة في حرب بين الشرق والغرب”.

ويرى الكاتب أنه لم يعد مُجدياً إطلاق أي برنامج لتحديث عتاد قوات الدبابات الأمريكية، ولا يبقى أمام الولايات المتحدة غير الإسراع بإنتاج دبابات “ابرامز” وتطويرها.

المصدر: سبوتنيك