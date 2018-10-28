أردوغان يغير أسطوانة الرحيل: مصير الأسد يقرره الشعب السوري

في موقف لافت, أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن مصير الرئيس الأسد يقرره الشعب السوري وحده, وذلك ردا على سؤال وجه له حول مصير الأسد في نهاية العملية السياسية.

ويعتبر هذا الموقف التركي, تطورا لافتا بعد أن كان أردوغان يطالب برحيل الأسد في جميع المناسبات و اللقاءات التي يعقدها.

كما اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ الهدف الأساس من القمة الرباعية حول سوريا، هو “إحياء مسيرة أستانة بمشاركة دول مثل فرنسا وألمانيا لحل الأزمة في سوريا”.

وأوضح أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع كل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركي، في ختام القمة الرباعية التي عقدت في اسطنبول اليوم السبت، أنّه “أكدنا على وحدة سوريا وأراضيها واستمرار المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة”، وأضاف: “كما أكدنا على هدف الوصول إلى حل دائم للأزمة السورية ونأمل تحقيق ذلك بنهاية العام الجاري”.

وأشار أردوغان إلى “ضرورة مواجهة التنظيمات الإرهابية على طول حدودنا البالغ 900 كيلومتراً، وعلى ضرورة مكافحة الإرهاب في مناطق شرق الفرات بسوريا وليس فقط غربه”.