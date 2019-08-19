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أخطر مجرمي السلب في حماة بقبضة العدالة

أوضح مصدر مسؤول في قيادة شرطة حماة أن شرطة ناحية ‏سلحب بريف حماة قبضت بكمين محكم بعد التحري الدقيق وجمع المعلومات على ‏المدعو ( ف – س ) وهو أحد أخطر المطلوبين بجرائم سلب على الطرقات العامة ‏بريف المحافظة الغربي. ‏
وأكد المصدر أن المقبوض عليه اعترف بالتحقيق معه بارتكابه عدة جرائم سلب ‏للمواطنين في الطرقات الفرعية والزراعية المحيطة ببلدة سلحب بالاشتراك مع ‏شخص آخر متوار عن الأنظار. ‏

 ونظم الضبط اللازم بحقه أصولاً وسيتم تقديمه للقضاء المختص لينال جزاءه ‏العادل، فيما البحث جار عن شريكه المتواري.‏