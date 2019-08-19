أخطر مجرمي السلب في حماة بقبضة العدالة
أوضح مصدر مسؤول في قيادة شرطة حماة أن شرطة ناحية سلحب بريف حماة قبضت بكمين محكم بعد التحري الدقيق وجمع المعلومات على المدعو ( ف – س ) وهو أحد أخطر المطلوبين بجرائم سلب على الطرقات العامة بريف المحافظة الغربي.
وأكد المصدر أن المقبوض عليه اعترف بالتحقيق معه بارتكابه عدة جرائم سلب للمواطنين في الطرقات الفرعية والزراعية المحيطة ببلدة سلحب بالاشتراك مع شخص آخر متوار عن الأنظار.
ونظم الضبط اللازم بحقه أصولاً وسيتم تقديمه للقضاء المختص لينال جزاءه العادل، فيما البحث جار عن شريكه المتواري.