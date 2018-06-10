النص الكامل لحوار صحيفة ميل أون صنداي البريطانية مع الرئيس الأسد
أنقرة: دوريات تركية أميركية في منبج
دبابات “تي-90” السورية تقف عند حدود الجولان المحتل
الدفاع الروسية: بؤر تنظيم (داعش) الإرهابي في سورية موجودة بمناطق انتشار القوات الأمريكية
وحشية حكومة نيتينياهو مخزية
الجيش السوري يتقدم في بادية السويداء
نشاط على جبهات «داعش»... من السويداء إلى دير الزور
نصر الله:أموال خليجية طائلة تدفع لشراء بيوت الفلسطينيين في القدس لبيعها للصهاينة
معركة صامتة في ريف السويداء الشرقي ونشاط لحسم تمثيل المعارضة في «اللجنة الدستورية»
القوات العراقية تشن ضربات جديدة على "داعش" في سوريا
الجهات المختصة تعثر على أجهزة اتصال اوأنفاق في بلدة تيرمعلة بريف حمص
تركيا تلعب خارج «أستانا» ومؤشرات على امتعاض روسي إيراني من «اتفاق منبج»
ملامح عملية الجنوب تبدأ من القسم الشرقي ضد داعش
«اتفاق منبج» في ستة أشهر: نقاط مراقبة وقوات أمن جديدة!
افتتاح طريق حمص ــ حماة الدولي

أجرة الشاليهات في اللاذقية بين 17 ألف حتى 100 ألف ليرة في الليلة الواحدة !!

أُثير الكثير من الجدل حول الارتفاع الجنوني في أسعار الشاليهات والمنتجعات السياحية في الساحل السوري لهذا الموسم ، بحيث باتت بعيدة عن متناول معظم السوريين.

وأفادت مصادر عاملة في قطاع السياحة أن أسعار الشاليهات في اللاذقية لهذا الموسم قفزت بشكل جنوني ، لتتراوح بين 17 و100 ألف ليرة سورية لليلة الواحدة، في وقت يبلغ فيه متوسط دخل المواطن بحدود 40 ألف ليرة سورية شهرياً، ما يعني أن على المواطن دفع راتب شهر كامل ليلتين، عدا عن مصاريف السفر والطعام وغيره، كل هذا في مناطق شعبية لا تتمتع بأدنى الخدمات المطلوبة.

 وكانت نشرات الأسعار التي أصدرتها المنتجعات السياحية في اللاذقية أثارت موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث بلغت تكلفة حجز غرفة لشخصين حدود 50 ألف ليرة سورية، شرط أن تتجاوز فترة الحجز أربعة أيام في بعض الفنادق والمنتجعات.

المصادر أشارت إلى أن المشكلة لم تتوقف عند حدود الشاليهات المعروفة والمنتجعات ، بل طالت يد الاستثمار هذا العام شواطئ بعيدة كانت إلى وقت قريب تعتبر “شعبية” كشاطئ وادي قنديل في اللاذقية ، الذي دخل “حمى” الاستثمارات الكبيرة بعد أن صمد لفترة طويلة في وجهها.

الاستثمارات الجديدة في الوادي، وبدء مشاريع فيه رفعت أسعاره، التي ارتفعت أصلاً قبل عامين مع دخول “حيتان” لاستثماره، حيث تضاعفت ليصبح الوادي حكراً على من يمتلك المال بعد أن كان مجانياً للكثير من الفقراء.





داماس بوست

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.