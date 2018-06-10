أجرة الشاليهات في اللاذقية بين 17 ألف حتى 100 ألف ليرة في الليلة الواحدة !!

أُثير الكثير من الجدل حول الارتفاع الجنوني في أسعار الشاليهات والمنتجعات السياحية في الساحل السوري لهذا الموسم ، بحيث باتت بعيدة عن متناول معظم السوريين.

وأفادت مصادر عاملة في قطاع السياحة أن أسعار الشاليهات في اللاذقية لهذا الموسم قفزت بشكل جنوني ، لتتراوح بين 17 و100 ألف ليرة سورية لليلة الواحدة، في وقت يبلغ فيه متوسط دخل المواطن بحدود 40 ألف ليرة سورية شهرياً، ما يعني أن على المواطن دفع راتب شهر كامل ليلتين، عدا عن مصاريف السفر والطعام وغيره، كل هذا في مناطق شعبية لا تتمتع بأدنى الخدمات المطلوبة.

وكانت نشرات الأسعار التي أصدرتها المنتجعات السياحية في اللاذقية أثارت موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث بلغت تكلفة حجز غرفة لشخصين حدود 50 ألف ليرة سورية، شرط أن تتجاوز فترة الحجز أربعة أيام في بعض الفنادق والمنتجعات.

المصادر أشارت إلى أن المشكلة لم تتوقف عند حدود الشاليهات المعروفة والمنتجعات ، بل طالت يد الاستثمار هذا العام شواطئ بعيدة كانت إلى وقت قريب تعتبر “شعبية” كشاطئ وادي قنديل في اللاذقية ، الذي دخل “حمى” الاستثمارات الكبيرة بعد أن صمد لفترة طويلة في وجهها.

الاستثمارات الجديدة في الوادي، وبدء مشاريع فيه رفعت أسعاره، التي ارتفعت أصلاً قبل عامين مع دخول “حيتان” لاستثماره، حيث تضاعفت ليصبح الوادي حكراً على من يمتلك المال بعد أن كان مجانياً للكثير من الفقراء.









داماس بوست