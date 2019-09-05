أب يعرض ابنه للبيع في حلب

عرض رجل ابنه للبيع في سوق وسط مدينة حلب، بسبب تردي الأوضاع المعيشية نتيجة سنوات الأزمة، وسط أنباء تفيد بوقوع حالات انتحار بسبب الغلاء.



وذكرت صفحة “شبكة أخبار حي الزهراء في حلب”، أمس الثلاثاء على الفيسبوك، أن رجلاً في سوق باب جنين وسط المدينة, صرخ بأعلى صوته عارضاً ابنه للبيع قائلاً: “ياناس كرمال الله أنا مابقى أقدر أطعمي ولادي، يلي بيقدر وبدو ياخد ابني، المهم يطعميه ويأمن له أكله وحياته، .. ابني نشيط وبساعدكم بكل شي”.



وأكدت مصادر محلية، وقوع الحادثة صباح يوم الاثنين الماضي، معللاً ذلك بسبب ارتفاع أسعار المعيشة، ولفت إلى أن الطفل يبلغ من العمر تقريباً 7 سنوات.



وأشارت المصادر إلى أنّ الأب رفض أخذ مساعدات مالية من الناس الذين تجمعوا حوله، وسط حالة يأس سادت الأجواء لما وصل إليه السوريون نتيجة الارتفاع الفاحش في الأسعار.



وأوضح أن العائلة تحتاج بشكل وسطي أو أقل من الوسط بين الـ (125 – 150) ألف ليرة سورية لسد رمق عيشها، من دون وجود بدل إيجار.



وتبلغ نسبة السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر 83 في المئة، كما تبلغ نسبة السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في سوريا 33 في المئة بحسب تقرير أصدرته الأمم المتحدة في شهر آذار الفائت عن الاحتياجات الإنسانية في سوريا لعام 2019.



وقدّر التقرير الأممي أن 11.7 مليون سوري بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية المختلفة كالغذاء والمياه والمأوى والصحة والتعليم، حيث أوضحت البيانات أن العدد الأكبر من المحتاجين للمساعدات يتواجدون في حلب تليها دمشق ومن ثم إدلب، بينما عدد المحتاجين للمساعدة في أماكن يصعب الوصول إليها يبلغ أكثر من مليون سوري.





