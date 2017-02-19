آلاف الأردنيين يتظاهرون ضد حكومة الملقي ويطالبونها بالتراجع عن قرار رفع الأسعار

طالب آلاف المتظاهرين الأردنيين بإسقاط حكومة هاني الملقي والتراجع عن قرار رفع الأسعار وتحييد جيب المواطن عند معالجة المشاكل الاقتصادية.



وذكرت وسائل إعلام أردنية أن المتظاهرين تجمعوا أمس في مدينة الكرك وأعلنوا تضامنهم مع النائب صداح الحباشنة الذى وقف ضد رفع الأسعار وطالبوا بإسقاط الحكومة والتراجع عن إجراءاتها الأخيرة وعدم تحميل المواطن مسؤولية سوء الأداء من قبل الحكومات المتعاقبة.



وأكد النائب الحباشنة خلال المظاهرة أن الحكومة ” فاسدة ” وأنها ” حكومة ترحيل أزمات وعاجزة عن معالجة المشاكل الحقيقية التي يعانى منها المواطن” .



وندد عدد من النواب وممثلي الفعاليات الأهلية في محافظة الكرك بالإجراءات الحكومية معتبرين أنها السبب في إفقار المواطن.



وكان الحباشنة تعرض لحملة إعلامية وسياسية من قبل بعض النواب المؤيدين للحكومة على خلفية اتهامه رئيس الحكومة بالفساد.



كما شارك أمس عدد كبير من الأردنيين في حملة أطلق عليها “صف سيارتك ” إذ تدعو للامتناع عن استخدام السيارات إلا في حالات الضرورة القصوى احتجاجا على رفع الحكومة لأسعار البنزين وتجاوزها الأسعار العالمية بشكل لافت.



من جهة أخرى شهدت بلدة مؤتة في محافظة الكرك أعمال شغب احتجاجا على مقتل شاب على يد عناصر الشرطة يوم أمس حيث أشعل عشرات المحتجين الاطارات المطاطية وقطعوا الطرق بالحجارة.



وكان الأمن الأردني أعلن أنه أطلق النار على الشاب بحجة رفضه الاستسلام لأوامر اعتقال بتهم المخدرات وحمل السلاح.

وكالات