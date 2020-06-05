آخر إحصائيات الإصابة بفيروس «كورونا» عالمياً

أظهرت آخر الإحصائيات أن عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد حول العالم بلغ أكثر من 388 ألفا منذ ظهور الفيروس في كانون الأول الماضي.



ووفق موقع وورلد ميترز المختص بالإحصاءات بلغ عدد المصابين بالفيروس 6591124 في حين بلغ عدد الوفيات 388353 والمتعافين 3183578 شخصاً.



وفي هذا السياق سجلت إندونيسيا وإيران وعمان والمغرب اليوم إصابات جديدة بفيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 59 وفاة و3574 إصابة جديدة في أكبر حصيلة يومية للمصابين.



وفي عمان أعلنت وزارة الصحة تسجيل 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 14316 بينما سجلت وزارة الصحة المغربية وفاة و45 إصابة جديدة بالفيروس.



كما أعلنت إندونيسيا تسجيل 585 إصابة جديدة ما يرفع الإجمالي لديها إلى 28818 بينما تم الإبلاغ عن 23 وفاة جديدة ليرتفع العدد الكلي إالى 1721 في حين شفي 8892 شخصاً.



وسجلت بلجيكا 82 إصابة جديدة ليبلغ الإجمالي 58767 بينما تم الإبلاغ عن 28 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 9848.



كما أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم تسجيل 169 وفاة و8831 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية لترتفع بذلك الحصيلة إلى 5348 وفاة و441108 إصابات.



وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا أنه بذلك حافظت معدلات انتشار الفيروس في البلاد على الاستقرار مع ارتفاع طفيف في الإصابات مقارنة مع 8536 حالة في اليوم السابق وانخفاض الوفيات بواقع 9 حالات عن الحصيلة اليومية السابقة.



ووفق بيانات المركز ارتفع عدد المتعافين إلى 204623 بعد تماثل 8666 شخصا للشفاء خلال اليوم الماضي لافته إلى أن 2ر38 بالمئة من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.



وفي الهند أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 9304 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ 24 الماضية مقابل 9ر8 آلاف إصابة أمس ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في البلاد 216919 بما في ذلك 106737 حالة نشطة.



وبلغت حصيلة ضحايا الوباء في الهند اليوم 6075 شخصا بتسجيل السلطات الصحية 260 وفاة جديدة ناجمة مقابل 217 وفاة امس فيما تماثل حتى الآن 104106 أشخاص للشفاء من كورونا في هذه البلد التي تحتل المرتبة السابعة في قائمة الدول الأكثر تضررا بالجائحة من حيث عدد الإصابات.



وزارة الصحة الأفغانية أعلنت تسجيل 5 وفيات و734 إصابة جديدة بالفيروس عربيا سجلت وزارة الصحة العمانية 778 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 14316.



كما ارتفع عدد الوفيات في ألمانيا إلى 8581 بعد تسجيل 30 حالة جديدة خلال الساعات ال 24 الماضية.



وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية تسجيل 394 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 182764.



وزارة الصحة الباكستانية أعلنت عن 82 وفاة و4688 إصابة جديدة بالفيروس فيما سجلت تايلاند 17 إصابة جديدة دون الإبلاغ عن وفيات جديدة ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 3101 بينما استقر عدد الوفيات عند 58.



وفي الصين أعلنت لجنة الصحة الوطنية أن البلاد سجلت إصابة واحدة جديدة بالفيروس وأربع حالات لم تظهر عليها أعراض المرض وأن الحالات الخمس كلها وافدة من الخارج.



وبذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات بكورونا في الصين إلى 83022 ويظل عدد الوفيات مستقرا عند 4634.