لقاء أردوغان ـــ ترامب وصفقة «أس 400»
"قبرص التركية" تكشف عن "الجسم الطائر الحربي" الذي سقط على أراضيها
رفع سعر ربطة الخبز 10 ليرات سورية.. في الأكشاك فقط!
وسائط دفاعاتنا الجوية تتصدى لصواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية "إسرائيلية"
حول إشكاليات العلمانية في سورية: قضية النائب نبيل صالح
قمة رباعية روسية فرنسية ألمانية تركية لمناقشة الوضع في إدلب
تصاعد حرب التصفية ضد «قسد»..ومؤشرات على تشكيل قوات رديفة للجيش في البوكمال
عن الفساد وحجب خدمة الواتس والجنون السوري
محاكمة 10 سوريين في لبنان بجرم الإرهاب ومحاربة الجيش السوري
سورية تنفي تلقي أي دعم ملموس من الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب
الجيش يدك مواقع المسلحين المتشددين في تل ملح والجبين
تركيا تتهم الجيش السوري بقتل أحد جنودها وتبدأ قصف مواقع سورية‏
روسيا و الصين تتخليان عن استخدام الدولار
صدور الدفعة السابعة من اسماء برنامج تمكين المسرحين وصرفها خلال 10 أيام ..
قانون الأحوال الشخصية تحت القبة من جديد
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

«حماس» تدين «العدوان الإسرائيلي » على دمشق

دانت حركة «حماس» الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا، «وتعمّد قتل أبناء الشعب السوري بدم بارد». 


وقالت الحركة، في بيان، إن «هذا العدوان الإجرامي على سوريا وشعبها الشقيق يأتي ليؤكد أن الكيان الصهيوني هو الخطر الأكبر، ليس على الشعب الفلسطيني فحسب، بل على المنطقة برمتها». 


ورأت أن الأزمة التي تمرّ بها المنطقة، وحملات التطبيع المتواصلة مع العدو الإسرائيلي، و«ورشة البحرين» المشؤومة «شجعت هذا الكيان على جرائمه وانتهاكاته بحق شعوب المنطقة وأراضيها ومقدراتها، وشكلت له غطاءً رسمياً».