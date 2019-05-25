«حراق أصبعه».. من عجائب المطبخ السوري وما سبب تسميته الطريفة؟

زنود الست، وباشا وعساكره، وحرّاق أصبعه أكلات من المطبخ السوري لا تتميز فقط بطعمها الشهي، إنما تتميز أيضاً بأسمائها الغريبة والقصص الطريفة وراء هذه التسميات.



اليوم سنقدم لكم طريقة تحضير أكلة حرّاق أصبعه الشهيرة، وسنروي لكم قصة تسمية هذه الأكلة:



مكونات حرّاق أصبعه



كوب من العدس الأخضر



خمسة أكواب من الماء



ثلاث بصلات مُقطَّعة إلى شرائح



نصف كوب من الزيت النباتي



رأس ثوم «مفروم فرماً ناعماً»



حزمتان صغيرتان من الكزبرة الخضراء المفرومتان فرماً ناعماً



نصف كوب من زيت الزيتون



كوب من الباستا صغيرة الحجم «مسلوقة»



نصف كوب من دبس الرمان



نصف كوب من عصير الليمون



ملعقة صغيرة من الكمون



ملح وفلفل أسود حسب الرغبة



رغيف خبز كبير مُقطَّع إلى مربعات صغيرة «محمّصة»



طريقة تحضير حراق أصبعه



نضع العدس الأخضر في قدرٍ بها ماء ونتركه حتى يغلي، ثم نخفض النار، ونتركه حتى ينضج.



نقلي البصل في نصف كوب من الزيت، ونضعه جانباً بعد تصفيته.



نُحمِّر في المقلاة نفسها الثوم، والكزبرة، مع التقليب المستمر مدة دقيقتين.



نضيف نصف خليط الثوم والكزبرة إلى العدس ونقلِّبه جيداً، ثمّ نضيف الباستا المسلوقة، وعصير الليمون، ودبس الرمان، ونصف البصل المقلي.



نُتبِّل الخليط بالملح والفلفل، والكمون.



نترك الخليط حتى يغلي برفق وعلى نار هادئةٍ عشر دقائق.



نضع خليط العدس في طبق التقديم، ونضع قطع الخبز المحمص على الوجه، مع بقية البصل، وبقية خليط الثوم والكزبرة.

من الممكن أن نزين الطبق بالرمان والكزبرة الخضراء.



سبب التسمية



عادة ما تتعدد الروايات عندما يتعلق الأمر بسبب تسمية إحدى الأكلات الشعبية الشائعة.



لكن فيما يتعلق بالحرّاق أصبعه، فإن الرواية الأكثر شيوعاً هي الآتي:



يُحكى أن رجلاً شرِهاً مُحِبّاً للطعام، لم يكن يستطيع أن يضبط نفسه وينتظر حتى تقدِّم زوجته الطعام، فتراه دائماً في المطبخ يتذوق الطعام قبل وضعه على المائدة.



وفي مرة من المرات كانت الزوجة تعد طبقاً جديداً من اختراعها، فدخل الزوج على عادته ووضع أصبعه بالقدر ليتذوق فحُرِقت أصبعه.



وعندما دخل ابنهما ليسأل عن الأكلة، ظنت الأم أن ابنها يسأل عما حلَّ بوالده فقالت له: «حرق أصبعه».. فظن الولد أن «حرق أصبعه» هي اسم الأكلة.



وتم تداول الاسم من يومها وتحريفه فيما بعد إلى «حراق أصبعه».