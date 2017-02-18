«تيرن تاتش» يتحكم بجميع الأجهزة

تم حديثاً إطلاق جهاز ذكي جديد للتحكم عن بعد في جميع الأدوات التي توجد داخل المنزل يحمل اسم «تيرن تاتش»، ويأتي مع شاشة مكونة من أربعة أزرار قابلة للبرمجة، يمكن تخصيصها من خلال تطبيق على عدد من الأجهزة الحديثة، فكل زر يتم برمجته لإعدادات متعددة، على سبيل المثال، إيقاف الموسيقا، تشغيل أضواء خافتة وغيرها من الأمور.



وأهم ما يميز الجهاز الجديد هو تصميمه الأنيق وصغر حجمه، كما أنه متاح بألوان مختلفة تناسب الجميع، وبطارية متطورة، كما تدعي الشركة المطورة أنها تستمر في العمل لمدة 365 يوماً.‏

وكالات