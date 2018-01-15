«المركزي» يؤكد منح قروض السيارات وتمويل المستوردات والكفالات

أكد مصرف سورية المركزي على المصارف العاملة في البلد إنهاء العمل بقرارات التريث والتشدد في منح القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة بغية تمويل المستوردات، التي صدرت خلال سنوات الحرب.





وعمّم المركزي مرة جديدة لإنهاء التعاميم التي طلبت التريث بتقديم التسهيلات والكفالات بشكل مباشر أو غير مباشر بالليرة السورية مقابل تأمينات بالعملات الأجنبية، كما ألغى التعميم الخاص بالتريث عن منح قروض أو تمويل لشراء السيارات. مشدداً على ضرورة التركيز على تمويل المشاريع الإنتاجية.





وتعليقاً على الموضوع، أكد مدير مسؤول في مصرف حكومي أن أحكام قرار مجلس النقد والتسليف رقم /52/م.ن الصادر بتاريخ 11/4/2017 المتضمن ضوابط منح التسهيلات الائتمانية بالليرات السورية يعتبر بمثابة إعادة فتح باب الإقراض مجدداً، ولكل مصرف أن يضع تعليماته التنفيذية ويرسلها إلى مجلس النقد والتسليف.





بدوره أكد مدير في المصرف العقاري ضرورة إلغاء التريث في منح القروض السكنية، إذ إن المصارف لديها سيولة كبيرة يجب إقراضها وتدويرها في عجلة البناء والإنتاج، مؤكداً أهمية خطوات المصرف المركزي لتحرير عملية الإقراض ومنح التسهيلات الائتمانية في شتى المجالات.



