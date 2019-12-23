«أرامكو» تنفي دخولها إلى سوريا

تناقلت مواقع إخبارية تابعة للمعارضة السورية خبر نفي شركة «أرامكو» النفطية السعودية الأنباء التي تحدّثت أخيراً عن وصول مستشارين وخبراء وآليات تابعة لها إلى حقل العمر النفطي، في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي.



وفق هذه المواقع، تلقّى موقع صحيفة «عنب بلدي» الإلكترونية المعارضة، في رد على أسئلة طرحتها على الشركة عبر البريد الإلكتروني، تأكيد مكتب العلاقات الإعلامية للشركة، مساء الجمعة الماضي، «عدم وجود أي نشاط لها في سوريا».



وجاء في الرد السعودي: «نؤكد لكم أن أرامكو لا تشارك في أي أعمال تتعلق بالتنقيب والإنتاج، أو أي أنشطة استثمارية أخرى في سوريا».



وكانت وكالة «الأناضول» التركية قد عمدت إلى الترويج لوصول مهندسين وخبراء وتقنيين من الشركة السعودية إلى حقل العمر، ثم نشرت خبراً عن وصول جنود سعوديين لحماية موظفي الشركة.



وكانت مصادر عديدة في المنطقة قد نفت صحة الأخبار التي تتحدث عن أعمال للشركة السعودية في «العمر» أو غيره من الحقول في المنطقة الشرقية»