موسكو ترحب بإغلاق واشنطن برنامج تسليح “المعارضة السورية”

اعتبر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف أن إغلاق الولايات المتحدة برنامج وكالة الاستخبارات المركزية لتسليح “المعارضة السورية” من شأنه خلق إمكانيات إضافية للتعاون الروسي الأمريكي في مجال مكافحة الإرهاب في سورية.

وقال كوساتشوف على صفحته في موقع الفيسبوك اليوم: “إن هذا الخبر جيد ومرحب به” مشيرا إلى أن “هذا التحول يخلق من دون أي شك إمكانيات إضافية للتعاون الروسي الأمريكي في مجال مكافحة الإرهاب في سورية”.

وكان مسؤولون أمريكيون أعلنوا أمس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر إغلاق البرنامج السري لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لتسليح “المعارضة السورية” وذلك بعد أن دعمت الولايات المتحدة على مدى سنوات الحرب على سورية التنظيمات الإرهابية على مختلف مسمياتها بالمال والسلاح تحت مسمى “معارضة معتدلة”.

من جانبه أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن الكرملين ليس لديه اي تعليق حول قرار الإدارة الأمريكية بإغلاق برنامج وكالة الاستخبارات المركزية الخاص لتسليح “المعارضة السورية” وقال: “سنترك هذا الموضوع دون تعليق”.

ونفى بيسكوف أن تكون مسألة دعم “المعارضة” قد نوقشت من قبل الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب خلال لقائهما على هامش قمة العشرين في مدينة هامبورغ الألمانية في السابع من الشهر الجاري.

يذكر أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أعلنوا في تشرين الأول عام 2015 عن تخلي واشنطن عن برنامج تدريب وتسليح “المعارضة المعتدلة” في سورية عقب الفشل الذريع الذي مني به البرنامج المزعوم إذ إن مجموعتين من المتدربين الإرهابيين الذين تم انتقاؤهم بعناية دخلتا إلى سورية الأولى سلمت نفسها في اليوم الثاني للتنظيمات الإرهابية المتطرفة والثانية سلمت كل معداتها وأسلحتها للإرهابيين المتطرفين بعد يوم واحد من دخولها الأراضي السورية قادمة من معسكرات التدريب الأمريكية في تركيا.



المصدر: سانا