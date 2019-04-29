مهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة يسدل الستار على فعالياته

أسدل مهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة السادس الستار على فعالياته مع إعلان أسماء الفائزين بمسابقتي (الأفلام الاحترافية القصيرة) و(دعم سينما الشباب) على مسرح الدراما بدار الأسد للثقافة والفنون.



المهرجان الذي أقامته المؤسسة العامة للسينما تنافس فيه بمسابقة دعم سينما الشباب 29 فيلما على 7 جوائز فيما تنافس21 فيلما من 5 دول عربية هي سورية ولبنان والعراق ومصر وتونس على خمس جوائز في جائزة الأفلام القصيرة الاحترافية.



وفي مسابقة دعم سينما الشباب التي ترأس لجنتها المخرج نجدة إسماعيل أنزور وضمت في عضويتها الدكتور سمير جبر والفنانة رنا جمول والناقد والإعلامي علي العقباني فاز فيلم (غياب) سيناريو وإخراج حسام المغربي بتنويه لجنة التحكيم أما جائزة أفضل سيناريو فذهبت لفيلم (إعادة إقلاع) سيناريو وإخراج رشا ملحم أما جائزة الجمهور فنالها فيلم (100 ليرة) سيناريو وإخراج أريج دوارة ونور خير الأنام كما حصل أيضا على جائزة لجنة التحكيم الخاصة أيضا.



أما جائزة أفضل إخراج فذهبت لفيلم (هدوء) إخراج لبنى البدوي وحصد فيلم (الوجه الأول أمي) الجائزة الذهبية إخراج رباب مرهج أما الفضية فكانت من نصيب الفيلم (خرزة زرقاء) إخراج عبد اللطيف كنعان فيما ذهبت البرونزية لفيلم (الحرامي) إخراج فراس محمد.



مسابقة الأفلام القصيرة الاحترافية التي ترأس لجنة تحكيمها المخرج جود سعيد وضمت في عضويتها الممثلة التونسية فاطمة ناصر والممثلة اللبنانية دارين حمزة فمنحت اللجنة جائزتها مناصفة للفيلم اللبناني (ستارة) إخراج سارة مزهر والفيلم السوري (خلل) للمخرج السدير مسعود.



وذهبت جائزة أفضل سيناريو للفيلم التونسي (منحوس) إخراج درصاف الحسني أما جائزة أفضل إخراج فنالها الفيلم الجزائري (صفحة بيضاء) إخراج محمد نجيب العمراوي بينما نال جائزة أفضل فيلم الفيلم التونسي (آية) سيناريو وإخراج مفيدة فضيل.

وعلى هامش حفل الختام قال وزير الثقافة محمد الأحمد في تصريح للصحفيين: “الشباب هم مصدر الإلهام الحقيقي لأي عمل فني في العالم الذي يحتاج دائما لدماء شابة وهذا المشروع الذي أطلقته وزارة الثقافة قبل ست سنوات في ظل ظروف صعبة تأكيدا على أن الأمم العريقة تبدع الحلول وتكتشف المواهب في زمن الشدة” معتبرا أن هذه الدورة من المهرجان أثمرت كسابقاتها مواهب ستحمل راية السينما في الأيام القادمة لأن السينما ذاكرة الشعوب.



مراد شاهين مدير مؤسسة السينما قال في كلمة له: “أمسى مهرجان سينما الشباب جزءا مهما من التراث الثقافي في بلدنا سورية وحدثا سينمائيا له عشاقه ومحبوه من جمهور عريق يكن لهذا الفن كل الشغف والمحبة” لافتا إلى أن المؤسسة سوف تبذل قصارى جهدها لتطوير هذا المهرجان داعيا الشباب إلى تطوير مهاراتهم وأساليبهم خدمة لهذا الفن.



رئيس لجنة مسابقة دعم سينما الشباب المخرج أنزور أن مهرجان هذا العام كان مميزا في مستوى الأفلام المشاركة حيث تم اعتماد عدد من المعايير في تقييم الأفلام أهمها اللمسة السينمائية لدى الكاتب والمخرج وقدرته على ترك بصمة فنية من خلال الصورة والصوت والإضاءة إضافة إلى تعامله مع الممثلين الأمر الذي توافر لدى أغلب الشباب المشاركين وهذا يدل على التطور الحسي الفني لديهم مما أدهش لجنة التحكيم بمستواه الجيد.



بدورها أشارت عضو لجنة تحكيم الأفلام الاحترافية الفنانة اللبنانية دارين حمزة إلى أن مستوى الأفلام المشاركة كان جيدا مؤكدة ضرورة دعم هؤلاء الشباب الموهوبين ووضعهم على الطريق الصحيح.



الفنانة رباب مرهج الحاصلة على الجائزة الذهبية عبرت عن سعادتها الكبيرة بهذه الجائزة التي حصدتها مسلطة الضوء على أمور شخصية بحياتها ولا سيما والدتها التي تألمت لسنوات طويلة زمن الحرب مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة أن يكرس الفن لخدمة وطننا وقضاياه.



وعبر عبد اللطيف كنعان الحاصل على الجائزة الفضية عن سعادته بهذه الجائزة التي أهداها لوالده بينما لفتت المخرجة لبنى بدوي الحاصلة على جائزة أفضل إخراج إلى ضرورة أن يسعى أي إنسان وراء طموحه ويعمل جاهدا لتحقيقه حيث عملت بجهد متواصل لتحقيق حلمها بالحصول على هذه الجائزة .



حسام المغربي اعتبر أن تنويه لجنة التحكيم الذي حصل عليه هو بداية مشجعة لكي يتابع بطريق احترافية الأفلام السينمائية مشيرا إلى أنه بصدد إخراج أفلام وثائقية وقصيرة بالتعاون مع مؤسسة السينما.



رشا ملحم الحاصلة على جائزة أفضل سيناريو عن فيلمها (إعادة إقلاع) ذكرت أن هذه الجائزة تعني لها جهد سنوات من بداية دراستها الجامعية وكان لديها شغف الكتابة والأدب والنقد وهي فخورة بهذه الجائزة ولا سيما أنها أتت من أولى تجاربها الكتابية والإخراجية.



الحاصل على جائزتي لجنة التحكيم وجائزة الجمهور نور خير الأنام عبر عن سعادته بهاتين الجائزتين ولا سيما أنهما في بداية مشواره الفني متمنيا أن يكون الدعم أكبر في الأيام القادمة ليصنع أفلاما تليق بأصالة بلده سورية وتاريخها.



وتضمن حفل ختام المهرجان عرضا فنيا اعتمد الرقص والتمثيل بمرافقة مشاهد من السينما السورية والعربية والعالمية على الشاشة الكبيرة.



حضر حفل ختام المهرجان وزير السياحة المهندس محمد رضوان مارتيني وعدد من أعضاء البعثات الدبلوماسية في دمشق وعدد من أعضاء مجلس الشعب وحشد من السينمائيين والفنانين.



سانا





