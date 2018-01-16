عملاء واشنطن السوريين يطلبون تفعيل برنامج «CIA»

وكما دُفعت أنقرة سابقاً إلى التفاهم مع روسيا وإيران عبر أستانا، قد تحثّها هذه الخطة الأميركية إلى تعميق تفاهماتها معهما، لدرء «الخطر الكردي» على الحدود. وجاء هذا التوجه الأميركي ليذكي الخلاف القديم مع دمشق، التي اعتبرت أن «تشكيل ميليشيا مسلحة في شمال شرق البلاد... يُعَدّ اعتداءً صارخاً على سيادة الأراضي السورية ووحدتها وسلامتها». ولفت مصدر في وزارة الخارجية إلى أن بلاده «ستعتبر أن كل مواطن سوري يشارك في هذه الميليشيات برعاية أميركية، خائن للشعب والوطن وستتعامل معه على هذا الأساس». وأعاد التوجه نفسه، رئيس مجلس الشعب حموده صباغ، خلال لقائه رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، في طهران، حيث توافق الطرفان على عدم شرعية أي وجود أميركي على الأراضي السورية. وحمل موقف دمشق إشارة واضحة إلى عدم استبعاد خيار المواجهة العسكرية مع «المشاريع» الأميركية في الشمال والشرق. وهو ما يلاقي التصعيد التركي الذي هدد بالتحرك المباشر لـ«وأد» هذا المشروع. ورأى الرئيس رجب طيب أردوغان، أن «أميركا أقرت بتشكيلها جيشاً إرهابياً على حدودنا، والمهمة التي تقع على عاتقنا هي وأده في مهده». وأضاف في كلمة في أنقرة: «نقول دائماً لحلفائنا: لا تحولوا بيننا وبين الإرهابيين... أزيلوا أعلامكم الموجودة في قواعد المنظمة الإرهابية (الوحدات الكردية) حتى لا نضطر إلى تسليمها لكم». ولفت إلى أنه «في أي لحظة قد تبدأ العملية في عفرين، ومن بعدها سيأتي الدور على مناطق أخرى... القوات المسلحة ستحل مسألتي عفرين ومنبج بأسرع وقت». وبالتوازي مع التصعيد السياسي، دفع الجيش التركي أمس، بتعزيزات عسكرية إضافية لوحداته المنتشرة على الحدود.

وكما دُفعت أنقرة سابقاً إلى التفاهم مع روسيا وإيران عبر أستانا، قد تحثّها هذه الخطة الأميركية إلى تعميق تفاهماتها معهما، لدرء «الخطر الكردي» على الحدود. وجاء هذا التوجه الأميركي ليذكي الخلاف القديم مع دمشق، التي اعتبرت أن «تشكيل ميليشيا مسلحة في شمال شرق البلاد... يُعَدّ اعتداءً صارخاً على سيادة الأراضي السورية ووحدتها وسلامتها». ولفت مصدر في وزارة الخارجية إلى أن بلاده «ستعتبر أن كل مواطن سوري يشارك في هذه الميليشيات برعاية أميركية، خائن للشعب والوطن وستتعامل معه على هذا الأساس». وأعاد التوجه نفسه، رئيس مجلس الشعب حموده صباغ، خلال لقائه رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، في طهران، حيث توافق الطرفان على عدم شرعية أي وجود أميركي على الأراضي السورية. وحمل موقف دمشق إشارة واضحة إلى عدم استبعاد خيار المواجهة العسكرية مع «المشاريع» الأميركية في الشمال والشرق. وهو ما يلاقي التصعيد التركي الذي هدد بالتحرك المباشر لـ«وأد» هذا المشروع. ورأى الرئيس رجب طيب أردوغان، أن «أميركا أقرت بتشكيلها جيشاً إرهابياً على حدودنا، والمهمة التي تقع على عاتقنا هي وأده في مهده». وأضاف في كلمة في أنقرة: «نقول دائماً لحلفائنا: لا تحولوا بيننا وبين الإرهابيين... أزيلوا أعلامكم الموجودة في قواعد المنظمة الإرهابية (الوحدات الكردية) حتى لا نضطر إلى تسليمها لكم». ولفت إلى أنه «في أي لحظة قد تبدأ العملية في عفرين، ومن بعدها سيأتي الدور على مناطق أخرى... القوات المسلحة ستحل مسألتي عفرين ومنبج بأسرع وقت». وبالتوازي مع التصعيد السياسي، دفع الجيش التركي أمس، بتعزيزات عسكرية إضافية لوحداته المنتشرة على الحدود.