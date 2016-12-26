القضاء على أكثر من 25 إرهابيا من تنظيم “داعش” غرب تدمر بريف حمص
الرئيس الأسد وعائلته يشاركون الشعب احتفالاته بالميلاد
«الحربي» يدك داعش بمحيط التيفور والجيش يحبط محاولتي تسلل لـ«فتح الشام»
الجيش يكثف حملته على مسلحي وادي بردى وميليشيات الغوطة تستخدم «المجارير» لوقف تقدمه
الإعلان عن جسم جديد للمعارضة اليوم في دمشق
تفكيك عربة مفخخة بأكثر من 2 طن من المتفجرات بحي السكري بحلب
العثور على 21 جثمانا لشهداء مدنيين أعدمتهم التنظيمات الإرهابية في أحياء حلب الشرقية قبيل إخراجها من المدينة
الرئيس الأسد يعزي بضحايا الطائرة الروسية المنكوبة
تسوية أوضاع 510 أشخاص من مدينة الصنمين بينهم 150 مسلحا
تقدم جديد جنوب غرب تدمر ومقتل إرهابيين في أرياف حلب ودير الزور وحماة
إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص في عاليه والبقاع اللبناني بجرم تواصلهم مع تنظيمات إرهابية
«الفيجة» تعمل بخطة الطوارئ والتقنين يومان بيوم في دمشق
قاتِل السفير الروسى قاتَل سنة 2015 فى حلب مع "جبهة فتح الشام"
قرى بريف دمشق الغربي تلتحق بركب المصالحة.. ومسلحو مدينة درعا يرفضونها
أوباما يوقّع على قانون يتيح تسليح المتمردين في سوريا بصواريخ مضادة للطيران
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