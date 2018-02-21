بغداد تتعاون مع موسكو وواشنطن في موضوع الحدود مع سوريا

أعلن السفير العراقي في موسكو حيدر منصور هادي اليوم، أن بلاده تتعاون مع موسكو وواشنطن لضبط ومراقبة الحدود العراقية السورية وخاصة بعد محاولة الإرهابيين التسلل إلى العراق.

وأضاف:”حتى وقت قريب، لم تكن هناك سيطرة كاملة على الحدود، ونحن نعمل مع السوريين والروس والأمريكيين بهدف فرض الرقابة الكاملة على الحدود مع سوريا. في الوقت الراهن يسيطر العراق بشكل كامل على الحدود، وهناك تنسيق على مستويات مع السوريين في هذا المجال”.