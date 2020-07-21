السورية للاتصالات تعدل أجور المكالمات الدولية*

عدلت الشركة السورية للاتصالات أجرة الدقيقة الواحدة للمكالمات الدولية من الهاتف الأرضي، وذلك وفق 6 شرائح جديدة، وسيبدأ تطبيقها مطلع شهر آب المقبل.



ونشرت الشركة السورية للاتصالات عبر موقعها الرسمي بيان أوضحت فيه أجور المكالمات، فكلفة الدقيقة عند الاتصال بدول الشريحة الأولى ستكون 250 ليرة سورية، على أن تكون 200 ليرة بحال الاتصال خلال أوقات التخفيض من الساعة 22:00 ليلاً حتى 06:00 صباحاً.



ومن أبرز دول الشريحة الأولى الإمارات، الأردن، البحرين، السعودية، السودان، العراق، الكويت، اليمن، عمان، قطر، لبنان، مصر، السويد، أستراليا، النمسا، بنغلادش، بلجيكا، كندا، فرنسا، الصين، إيران، ألمانيا، الهند، روسيا، تركيا وغيرها.



أما كلفة الاتصال بدول الشريحة الثانية تكون 375 ليرة للدقيقة في فترة الاتصال العادية، و300 ليرة لكل دقيقة خلال أوقات التخفيض، ومن أبرز دول الشريحة الثانية، الجزائر، جيبوتي، ليبيا، المغرب، غينيا بيساو، ساحل العاج، جنوب السودان، أوغندا، زامبيا، زمبابوي، ألبانيا، تنزانيا، أذربيجان، بلاروسيا، جورجيا، مالي، السنغال، سويسرا وغيرها.



وأجرة الدقيقة العادية عند الاتصال بدول الشريحة الثالثة 500 ليرة، والدقيقة المخفّضة بـ 400 ليرة، ومن أبرز دول الشريحة الثالثة، موريتانيا، جمهورية أفريقيا الوسطى، الكونغو، غينيا الاستوائية، جزر القمر (جزيرة مايوت)، الغابون، غينيا، كازاخستان، جزر بابوا غينيا الجديدة، سان مارينو، الصومال، هايتي وغيرها.



في حين حددت أجرة الدقيقة العادية عند الاتصال بدول الشريحة الرابعة فهي 700 ليرة، وللدقيقة المخفّضة 560 ليرة، وتضم دول الشريحة الرابعة بتشاد، جزرتونغا، جمهورية سيشل، بوروندي، غامبيا، فانواتو، مدغشقر، تونس، كوبا، كوريا الشمالية، جزر الكوك.



وتم تعديل أجر الدقيقة العادية في دول الشريحة الخامسة لتصبح بـ 1200 ليرة، وبـ 960 ليرة أجرة الدقيقة المخفضة، وتمثلت دول الشريحة الخامسة هي أنتاركتيكا، كيريباتي، جزر فوكلاند (ماليفانس)، ساموا، توفالو، جزر مالديف، جزر سولومون، ناورو، ساو تومي وبرينسيبي، ديغو غارسيا، توكيلاو، سانت هيلينا، جزر أسينشين، جزيرة نورفولك، نيو، ماريتيم.



والشريحة السادسة والأخيرة هي شريحة الاتصالات الفضائية (الثريا – انمارسات – ايروموبايل)، فتكون أجرة الدقيقة بـ 2500 ليرة سورية.



يشار إلى أن أوقات تخفيض المكالمات تبدأ من الساعة 22:00 ليلاً حتى 06:00 صباحاً.