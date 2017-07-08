الأمم المتحدة تقر اتفاقية تحظر الأسلحة النووية

أقرت الأمم المتحدة أمس اتفاقية تحظر الأسلحة النووية وسط معارضة عدد من الدول بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.



وذكرت وكالة فرانس برس أن إقرار الاتفاقية تم بعد موافقة 122 صوتا مقابل معارضة هولندا وامتناع سنغافورة عن التصويت.



ولم تشارك أي من الدول التسع التي تمتلك أسلحة نووية وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين والهند وباكستان وكوريا الديمقراطية و”إسرائيل” في المفاوضات أو عملية التصويت إضافة إلى اليابان ومعظم الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.



وقامت 141 دولة على رأسها النمسا والبرازيل والمكسيك وجنوب أفريقيا بصياغة نص الاتفاقية التي تفرض حظرا شاملا على تطوير وتخزين الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها.



وقالت ايليان وايت غوميز سفيرة كوستاريكا ورئيسة مؤتمر الأمم المتحدة الذي ناقش الاتفاق “لقد تمكنا من زرع بذور عالم خال من الأسلحة النووية” بينما اعتبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الاتفاقية خطوة تاريخية نحو نزع الشرعية عن الأسلحة النووية واعتبرت تبنيها فوزا مهما للإنسانية.



واعتبرت واشنطن ولندن وباريس في بيان مشترك أن الاتفاقية غير واقعية في وقت يتعامل العالم مع أزمة برنامج كوريا الديمقراطية الصاروخي مؤكدة أن لا نية لدى أي منها بالانضمام إليها.



يذكر ان أولى المحاولات للحد من الأسلحة النووية بدأت فى عام 1963 حيث وقعت 135 دولة على اتفاقية سميت معاهدة الحد الجزئي من الاختبارات النووية وقامت الأمم المتحدة بالإشراف على هذه المعاهدة وفي العام 1968 وقعت 60 دولة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في جنيف بسويسرا.

المصدر: وكالات