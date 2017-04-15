4 فيتامينات أساسية للمخ

كل الفيتامينات مهمة للمخ، لكن هناك باقة منها تعد في غاية الأهمية لأن نقصانها يترك آثاراً سلبية على الوظائف الدماغية، مثل التشويش الذهني، واضطراب المزاج، وضعف الذاكرة، وقلة رد الفعل، وعدم القدرة على التركيز وغيرها. وتكون النتائج كارثية في حال استمر النقصان فترة طويلة. وفي ما يأتي أشهر الفيتامينات الأساسية للمخ:



- الفيتامين ب12، ويعد من أبرز الفيتامينات الضرورية للخلايا العصبية، وترجع أهميته إلى مساهمته في تكوين مادة المايلين التي تتراكم على شكل طبقات مشكلة غشاء رقيقاً يتولى حماية أعصاب المخ. ويقول العلماء إن هذا الغشاء لا يحمي الأعصاب وحسب بل يساعد على نقل الدفقات العصبية في شكل سريع. وكشفت دراسة أميركية حديثة نشرت في مجلة دورية الأعصاب، وشملت 121 شخصاً، أن نقص الفيتامين ب12 في الجسم ترافقه مشاكل في الذاكرة والإدراك، وقد يؤدي إلى انكماش المخ. ويلعب الفيتامين دوراً في تكوين الدم، خصوصاً كريات الدم الحمر.



ويشاهد نقص الفيتامين ب12 بكثرة عند النباتيين وأشباه النباتيين والمدخنين الشرهين وكبار السن، وهو يتوافر في اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان إلى جانب الحبوب المدعمة. وقد يحتاج الأشخاص في العقد السادس من العمر إلى تناول المكملات الحاوية عليه نظراً إلى صعوبة امتصاص أجسادهم لهذا الفيتامين.



- الفيتامين حامض الفوليك، ويحافظ على الصحة العقلية والنفسية، ويزيد سرعة الانتباه ومن درجة التيقظ لأنه يعمل على خفض مادة الهيموسيستيئين التي تضر بالخلايا العصبية، بل قد تكون سبباً في اندلاع الأزمات الدماغية. ويوجد حامض الفوليك بغزارة في الخضار الورقية، والبقول، والحبوب الكاملة، والفواكه.



- الفيتامين د، أول ما يرد إلى الذهن عند ذكر هذا الفيتامين هو الأسنان والعظام، لكن تبين في السنوات الأخيرة أن هناك علاقة ما بين الفيتامين د ومادة السيروتونين التي تعتبر ناقلاً عصبياً يساعد على تحسين المزاج. ونوهت دراسة أجريت في معهد بحوث الأطفال التابع لمستشفى أوكلاند الأميركي بدور الفيتامين د في تنظيم وظيفة مادة السيروتونين في الدماغ من دون أن يتوصل الباحثون إلى الدرجة التي يساهم فيها هذا الفيتامين في هذه العملية. ويصنع الفيتامين د من مادة الكوليسترول في الجلد بفعل تأثير أشعة الشمس المسلطة عليه، لكن كثيرين لا يتعرضون للشمس في شكل حقيقي إما لعدم توافرها وإما بسبب عدم رغبتهم في الخروج من منازلهم لالتماس وهجها. وينصح في هذه الحال بتناول المكملات الغذائية الغنية بالفيتامين د كبديل لأشعة الشمس، خصوصاً أن مصادره قليلة وتتوافر في شكل أساسي في زيت السمك والأسماك الدهنية.



- الفيتامين سي، ويلعب دوراً حيوياً في نقل الرسائل العصبية وفي تصنيع مادة الدوبامين، وفي تحسين الذاكرة، وقد تبين أن الطلاب الذين أخذوا ما يكفي من الفيتامين سي سجلوا نقاطاً أعلى في مستوى الذاكرة بالمقارنة مع أقرانهم الذين كانت مستويات الفيتامين ناقصة عندهم. ويقوم الفيتامين سي بدور كبير في إبطال أفعال الجذور الكيماوية الحرة التي تحاول النيل من خلايا الدماغ. إن الجسم لا يصنع الفيتامين سي لذا من الضروري جداً تأمينه من مصادرة الغذائية، خصوصاً من الفواكه الحمضية والخضار الطازجة.

د. أنور نعمة

المصدر: الحياة