10 أغذية تحصّن الصحّة

تحفل الطبيعة بالأغذية النافعة التي تساهم في تحسين الصحة، فإذا كنت ترغب في حماية نفسك من الأمراض فعليك أن تتناولها، وأهمها:



1- رقائق الشوفان، وهي تعد الخيار الأمثل لفطور مثالي لأنها غنية بالألياف التي تثير الشبع وتساعد الجسم على التخلص من الكوليسترول الضار.



الكمية: ٤٠ غراماً صباح كل يوم. ويجب اختيار الرقائق الكاملة والابتعاد عن الرقائق المضاف اليها السكر ومكسبات الطعم.



2- البيض، وهو يحتوي على البروتينات التي تضم كل الأحماض الأمينية الأساسية وغير الأساسية، الى جانب مادة اللوتيئين المفيدة لحاسة البصر، ومادة الكولين المهمة للذاكرة، والفيتامين ب ١٢المضاد لفقر الدم.



الكمية: بيضة واحدة كل يوم للشخص السليم، أما الشخص الذي يشكو من أمراض في القلب أو من الداء السكري فعليه أن يكتفي بثلاث الى أربع بيضات في الأسبوع.



3- الأسماك الدهنية، وهي تزخر بالأحماض الدهنية أوميغاـ٣ التي بينت البحوث المختلفة أنها تخفض شحوم الدم، وتبطىء من تشكل الترسبات الشحمية التي تفضي الى انسداد الشرايين، وتقلل من ضغط الدم، اضافة الى خصائصها المميعة للدم والمضادة للالتهاب.



الكمية: ٢٠٠ غرام مرتين الى ثلاث مرات في الأسبوع.



4- زيت الزيتون، وهو غني بالأحماض الدهنية وحيدة عدم الإشباع التي تقلل من الكوليسترول السيء في الدم وبالتالي تحمي من الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية. وزيت الزيتون مثالي للقلي كونه لا يتفكك في درجات الحرارة العالية.



الكمية: ملعقة كبيرة يومياً.



5- اللبن، وهو يزود الجسم بمادتين مهمتين للغاية، هما الكلس والفيتامين د من أجل بناء عظام وأسنان قوية. كما يتميز اللبن بغناه بالمواد البروتينية الضرورية لعمليات الترميم والبناء في الجسم.



الكمية: حصة (٣٠ غراماً) ثلاث مرات يومياً.



6- البقوليات، وهي تشكل مصادر ممتازة للبروتينات والسكريات المعقدة والفيتامين حامض الفوليك والحديد والبوتاسيوم والمغنيزيوم والألياف.



الكمية: حصة واحدة (حوالى ٨٠ غراماً) في اليوم.



7- المكسرات، وهي غنية بمضادات الأكسدة والدهون غير المشبعة التي تعد حليفاً أساسياً للصحة، خصوصاً صحة القلب والأوعية الدموية.



الكمية: حفنة صغيرة كل يوم.



8- الشاي، وهو يعج بمضادات الأكسدة التي تكافح الجذور الكيماوية الحرة التي تقف وراء العديد من الأمراض، أهمها المرتبطة بالشيخوخة.



الكمية: 3 الى 4 أكواب يومياً.



9- الشوكولاتة الداكنة، وهي تعج بمضادات الأكسدة التي كشفت البحوث أنها تحسن تدفق الدم، وتعوق تشكل الجلطات، وتخفض ضغط الدم، وتحسن المزاج، وتحمي من السرطان.



الكمية: ٢٠ غراماً من الشوكولاتة التي تضم ما لا يقل عن ٧٠ في المئة من الكاكاو لأنها تحتوي على قدر كبير من مضادات الأكسدة وكمية قليلة من السكر.



10- البروكولي، وهي تضم مركبات طبيعية تعد حليفاً قوياً للصحــة، أبرزها مركبات السلفــــورافيـــن والتــيــوسيانات والفيتامين سي والكلـــس والألياف وحامض الفوليك.



الكمية: حصة واحدة في اليوم.

د. أنور نعمة

المصدر: الحياة