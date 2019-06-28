“ناشيونال انترست”: هل ستخسر​ حاملات الطائرات الأميركية الحرب مع إيران؟

نشرت مجلة “ناشيونال انترست” مقالاً شدّدت فيه على ضرورة تعزيز الردع البحري في الشرق الأوسط بعد الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط في خليج عمان، وتساءلت إن كانت حاملات الطائرات الأميركية في بحر الخليج ستخسر الحرب مع إيران.



ولفتت المجلة إلى أنّ الحفاظ على الوجود البحري في المنطقة يعدّ جزءًا مهمًا من استراتيجية الأمن القومي، ويجب أن تبقى مهام القوات البحرية كما كانت إبّان الحرب الباردة، حين تُدعى السفن إلى أن تتحرّك في وقت واحد، لا سيما وأنّ الأسطول اليوم أقل من نصف حجمه قبل 30 عامًا، مضيفةً أنّ البنتاغون ركّز على آسيا وأوروبا خلال إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، على حساب الشرق الأوسط، ومع تزايد التهديد الإيراني لا يجب على واشنطن ترك المنطقة بشكل مفاجئ.



ورأت المجلة أنّ العقوبات الصارمة التي تفرضها واشنطن على إيران لن تكون كافية لوحدها لطمأنة حلفائها ومنع طهران من تنفيذ هجمات، وتشير معلومات استخباراتية إلى أنّ إيران مستعدة للتحرك ضد المصالح الأميركية في الشرق الأوسط، الأمر الذي يزيد من ضرورة إبقاء الولايات المتحدة لقواتها في المنطقة وتعزيز الأمن البحري.



وأضافت المجلة أنّه على صناع السياسة الأميركية البدء في تنفيذ إصلاحات سريعة وكبيرة على حد سواء لكي يصبح الأسطول الأميركي مستعدًا لأي مواجهة، لا سيما وأنّه تنقصه سفن وطائرات.



المصدر: ناشيونال انترست – ترجمة لبنان 24