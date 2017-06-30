«التحالف» قلق من التحرك التركي: في انتظار مستجدات وادي الفرات إلى ما بعد الرقة
الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية ستعقد اجتماعا لمجموعة العمل في 3 تموز
لافروف يدعو تيلرسون لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع أعمال استفزازية ضد الجيش السوري
استششهاد 8 مدنيين في بلدة الصور بريف دير الزور بقصف لطيران “التحالف"
تهديد ترامب لسوريا: لا تسألوا عن الخلفيات
مجلس الأمن يمدّد ولاية «أندوف» حتى نهاية 2017
جرحى من الجيش اللبناني بتفجيرات انتحارية نفذّها مطلوبون في عرسال
الخارجية السورية: الإدعاءات الأميركية تبرير لعدوان جديد بذرائع واهية
مصر: دعوى قضائية لوقف تسليم تيران وصنافير للنظام السعودي
واشنطن مستمرة في مزاعمها: «برنامج الأسد» الكيميائي يتخطى الشعيرات
عين أنقرة على عفرين: «قسد» تنتظر «النجدة» من دمشق وموسكو
العراق: استعادة الموصل: معارك الأيام الأخيرة
استمراراً لمسلسل الاقتتال.. مقتل 8 من «النصرة» في إدلب
منطقة عازلة بعمق 100 متر على الحدود الفلسطينية المصرية
الخارجية الأميركية ترفض تقديم أدلة حول تخطيط دمشق لشنّ هجوم كيميائي

وصول دفعة جديدة من القوات التركية إلى قطر

 أعلنت قطر وصول دفعة جديدة من القوات التركية إلى قاعدة العيديد الجوية. 

وبدأت هذه القوات بإجراء التمارين المشتركة ضمن الاتفاقيات المتبادلة بين قطر وتركيا.

 وأوضحت وكالة الأنباء القطرية أنّ ذلك يأتي في إطار اتفاقية الدفاع المشترك الموقّعة بين الدوحة وأنقرة التي تسعى إلى رفع القدرات الدفاعية لدى الجانبين.

وكان البرلمان التركي وافق على مشروع قانون يتيح نشر قوات في قاعدة عسكرية تركية بقطر في تحرك يهدف لدعمها في مواجهة عزلة دبلوماسية وتجارية.

وأعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 9 حزيران/ يونيو الحالي تصديقه عليه ونشر في الجريدة الرسمية  لتكتمل بذلك العملية التشريعية.
الرئيس التركي قال في بيان له أنه صادق على قراري البرلمان اللذين يجيز أحدهما نشر قوات مسلحة تركية في قطر  والثاني  الذي ينص على تطبيق التعاون بين أنقرة والدوحة بشأن تعليم وتدريب القوات الأمنية بين البلدين.

المصدر: الميادين

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.