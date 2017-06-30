وصول دفعة جديدة من القوات التركية إلى قطر

أعلنت قطر وصول دفعة جديدة من القوات التركية إلى قاعدة العيديد الجوية.



وبدأت هذه القوات بإجراء التمارين المشتركة ضمن الاتفاقيات المتبادلة بين قطر وتركيا.



وأوضحت وكالة الأنباء القطرية أنّ ذلك يأتي في إطار اتفاقية الدفاع المشترك الموقّعة بين الدوحة وأنقرة التي تسعى إلى رفع القدرات الدفاعية لدى الجانبين.



وكان البرلمان التركي وافق على مشروع قانون يتيح نشر قوات في قاعدة عسكرية تركية بقطر في تحرك يهدف لدعمها في مواجهة عزلة دبلوماسية وتجارية.



وأعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 9 حزيران/ يونيو الحالي تصديقه عليه ونشر في الجريدة الرسمية لتكتمل بذلك العملية التشريعية.

الرئيس التركي قال في بيان له أنه صادق على قراري البرلمان اللذين يجيز أحدهما نشر قوات مسلحة تركية في قطر والثاني الذي ينص على تطبيق التعاون بين أنقرة والدوحة بشأن تعليم وتدريب القوات الأمنية بين البلدين.

المصدر: الميادين