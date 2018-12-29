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وزارة الحرب التركية تظهر نوايا عداونية تجاه منبج

شددت وزارة الدفاع التركية على أن "وحدات حماية الشعب" الكردية ليست مخولة بدعوة أطراف أخرى لدخول مدينة منبج شمال سوريا قرب الحدود التركية.


وجاء ذلك في بيان أصدرته الدفاع التركية ردا على إعلان الجيش السوري عن استعادته السيطرة على منبج، بعد وقت قليل من توجيه "وحدات حماية الشعب" الكردية دعوة رسمية إلى دمشق لدخول المناطق التي انسحبت منها، بما فيها المدينة الحدودية.


وذكرت الوزارة أن الوحدات الكردية "تسيطر على المنطقة بقوة السلاح وليس لديها الحق والصلاحيات للحديث باسم أهالي المنطقة ودعوة عناصر أخرى إليها".


ووجهت الوزارة تحذيرا إلى جميع الأطراف في سوريا بشأن ضرورة الابتعاد عن "التصرفات والخطابات الاستفزازية التي من شأنها مفاقمة غياب الاستقرار في المنطقة"، مؤكدة أن أنقرة تتابع تطورات الوضع في منبج "عن كثب".


وأصبحت مدينة منبج محل اهتمام دولي في الأيام الأخيرة، على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قوات الولايات المتحدة من شرق سوريا، وذلك فيما تواصل أنقرة والفصائل السورية المدعومة منها استعداداتها للدخول إلى شرق الفرات لمهاجمة "وحدات حماية الشعب" المتحالفة مع التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.

 


المصدر: رويترز