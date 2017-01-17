دير الزور تحت الخطر: «داعش» يتقدّم... وواشنطن تتحيّن الفرصة
بعد بسيمة وعين الخضرة.. الاشتباكات وصلت إلى عين الفيجة في وادي بردى
انقسام بين الميليشيات بشأن المشاركة «أستانا» بين موافق ورافض
مصالحة بيت جن وجباتا الخشب في مراحلها النهائية
مجموعة مسلحة تسلم نفسها في القلمون الشرقي: تلقينا تدريبات في الأردن على أيدي ضباط أجانب
عن معارضة تكشف أهدافها: سوريا «دون الأسد»... حليفة لإسرائيل
معارك طاحنة بين الجيش وداعش في دير الزور
“المعارضة السورية” تعرض السلام على “إسرائيل” مقابل نزع السلاح الفلسطيني
في تبييضه لسجونه .. “جيش خالد” يعدم المعتقلين لديه
مسلحو المعارضة يحكمون على عميد منشق بالإعدام بسبب “نيته القفز إلى حضن الوطن“
القضاء المصري يبطل اتفاقية منح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير
قيادة عمليات بغداد :اعتقال متزعم في تنظيم داعش الإرهابي مع أحد مساعديه
بيسكوف: المحادثات السورية السورية في أستانة ليست بديلا عن محادثات جنيف
انقطاع المياه عن حلب جراء أعطال في شبكة الكهرباء المغذية لمحطات المعالجة
انتهاء عملية المصالحة في وادي بردى وسيكون آمناً خلال أيام

هزة أرضية بقوة 5.6 درجات تضرب غرب أندونيسيا

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 5.6  درجات على مقياس ريختر غرب اندونيسيا أمس متسببة بأضرار بالعديد من المباني.

ونقلت “شينخوا” عن وكالة الأرصاد والجيوفيزياء قولها: إن هزة بقوة 5.6  درجات ضربت مقاطعة سومطرة الشمالية في غرب اندونيسيا”.

وأوضح مسؤول في وكالة الأرصاد أن مركز الهزة كان على بعد 28 كيلو متراً جنوب غرب منطقة ديلي سيردانغ وعلى عمق 10 كيلومترات.

بدوره ذكر متحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث سوتوبو بوروو نوغروهو إن مركز الهزة كان على بعد 33 كيلومتراً شمال شرق منطقة كارو حيث يقع بركان سينابونغ مشيراً إلى أن البركان ضمن أعلى درجات التحذير إلا أن الهزة لم تزد من نشاطه.

وأشار إلى تضرر عدد من المباني وانقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق.

يذكر أن اندونيسيا تقع ضمن منطقة حزام النار في المحيط الهادئ وهي عرضة بشكل دائم للزلازل والبراكين.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.