هزة أرضية بقوة 5.6 درجات تضرب غرب أندونيسيا

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 5.6 درجات على مقياس ريختر غرب اندونيسيا أمس متسببة بأضرار بالعديد من المباني.



ونقلت “شينخوا” عن وكالة الأرصاد والجيوفيزياء قولها: إن هزة بقوة 5.6 درجات ضربت مقاطعة سومطرة الشمالية في غرب اندونيسيا”.



وأوضح مسؤول في وكالة الأرصاد أن مركز الهزة كان على بعد 28 كيلو متراً جنوب غرب منطقة ديلي سيردانغ وعلى عمق 10 كيلومترات.



بدوره ذكر متحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث سوتوبو بوروو نوغروهو إن مركز الهزة كان على بعد 33 كيلومتراً شمال شرق منطقة كارو حيث يقع بركان سينابونغ مشيراً إلى أن البركان ضمن أعلى درجات التحذير إلا أن الهزة لم تزد من نشاطه.



وأشار إلى تضرر عدد من المباني وانقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق.



يذكر أن اندونيسيا تقع ضمن منطقة حزام النار في المحيط الهادئ وهي عرضة بشكل دائم للزلازل والبراكين.

وكالات