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نشوب حريق في مخيم للنازحين السوريين في لبنان

 

نشب حريق أمس الثلاثاء20/20/2018 في مخيم للنازحين السوريين في لبنان حيث اقتصرت الأضرار على الماديات.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الحريق اندلع في12 خيمة في الوزاني، وأرجعت الوكالة سبب اندلاع الحريق إلى “المدفأة جراء موجة الصقيع الليلية التي تضرب المنطقة”.

وجاءت الحادثة بعد يومين على تعرض مخيمات اللاجئين السوريين في منطقة القليعات اللبنانية للغرق جراء السيول الناجمة عن مياه الأمطار.

وتكررت حوادث نشوب حرائق في مخيمات للنازحين السورين بلبنان، أسفرت عن سقوط ضحايا.

ويقيم الآلاف من السوريين في مخيمات مؤقتة ومراكز إيواء ظروف معيشية وصحية سيئة، في حين اشتكى لبنان مراراً من الأعباء التي يتحملها نتيجة تزايد أعداد اللاجئين السوريين، إضافة إلى عدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها المادية.

ويعد لبنان من أكثر الدول استقبالاً للاجئين السوريين، إذ تجاوزت أعدادهم أكثر من مليون، بحسب الأمم المتحدة، لكنه تراجع في الفترة الأخيرة إلى أقل من مليون لاجئ، لأول مرة منذ 2014.

المصدر: AFP

 

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