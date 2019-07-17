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نتائج قرعة تصفيات آسيا كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023

أسفرت نتائج قرعة تصفيات آسيا لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، والتي أقيمت، اليوم في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، عن مواجهات نارية.

فيما يلي نتيجة قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين بعد سحبها في كوالالمبور اليوم الأربعاء.
المجموعة الأولى: الصين، سوريا، الفلبين، جزر المالديف، غوام

المجموعة الثانية: أستراليا، الأردن، تايوان، الكويت، نيبال

المجموعة الثالثة: إيران، العراق، البحرين، هونغ كونغ، كمبوديا

المجموعة الرابعة: السعودية – أوزبكستان – فلسطين – اليمن – سنغافورة

المجموعة الخامسة: بنغلاديش، عمان، الهند، أفغانستان، قطر

المجموعة السادسة: اليابان، قيرغيزستان، طاجيكستان، ميانمار، منغوليا

المجموعة السابعة: الإمارات، فيتنام، تايلاند، ماليزيا، إندونيسيا

المجموعة الثامنة: كوريا الجنوبية، لبنان، كوريا الشمالية، تركمانستان، سيريلانكا

وجرى تصنيف المنتخبات الأربعين المشاركة في القرعة بالاعتماد على التصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتاريخ 14 يونيو (حزيران) 2019، وذلك في أعقاب ختام الدور الأول من التصفيات، حيث تأهلت منتخبات بنغلاديش وكمبوديا وغوام وماليزيا ومنغوليا إلى الدور الثاني.

ويشارك في الدور الثاني 40 منتخبًا، سيتم توزيعها على ثماني مجموعات تضم كل منها خمسة منتخبات تتنافس بنظام الدوري من مرحلتين، وتقام منافسات هذا الدور خلال الفترة من الخامس من سبتمبر (أيلول) المقبل وحتى التاسع من يونيو 2020.

وجاء توزيع المنتخبات على خمسة مستويات، إذ ضم المستوى الأول منتخبات إيران، واليابان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، وقطر، والإمارات، والسعودية، والصين.

فيما ضم المستوى الثاني منتخبات العراق، وأوزبكستان، وسوريا، وعمان، ولبنان، وقرغيزستان، وفيتنام، والأردن.

أما المستوى الثالث فضم منتخبات فلسطين، والهند، والبحرين، وتايلاند، وطاجيكستان، وكوريا الشمالية، والصين تايبيه، والفلبين.

في حين جاء في المستوى الرابع منتخبات تركمانستان، وميانمار، وهونغ كونغ، واليمن، وأفغانستان، والمالديف، والكويت، وماليزيا.

المستوى الخامس: إندونيسيا، وسنغافورة، ونيبال، وكمبوديا، وبنغلاديش، ومنغوليا، وغوام، وسيرلانكا.