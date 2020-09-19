مقتل جنديين أتراك في هجوم شنه عناصر “PKK”

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل جنديين تركيين وإصابة آخر، بعد أن أطلق “مسلحون أكراد” صواريخ على قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق.



وقالت الوزارة في بيان لها، إن “عناصر من المنظمة الإرهابية الانفصالية شنوا هجوماً بقذائف صاروخية على قاعدة عسكرية للجيش التركي في منطقة عملية “مخلب النمر”، الخميس، ما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة آخر”.



وفي السادس عشر من حزيران الماضي، أطلقت جيش الاحتلال التركي عملية “مخلب النمر”، في منطقة “حفتانين” بشمال العراق، ضد عناصر منظمة حزب العمال الكردستاني أو ما يعرف بمنظمة “بي كا كا”، التي تعتبرها تركيا منظمة “إرهابية”..



وأنشأت تركيا عشرات النقاط العسكرية في مناطق عملياتها شمال العراق لكن بغداد اعترضت على العملية العدائية، وطالبت بسحب قواتها المحتلة من الأراضي العراقية.



يذكر أن بغداد اعترضت على العملية العسكرية التركية شمالي العراق، واستدعت سفير تركيا وطالبته بسحب بلاده لقواتها من الأراضي العراقية.