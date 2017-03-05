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مصرع أربعة أشخاص جراء انهيارات أرضية وفيضانات في اندونيسيا

لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم جراء انهيارات أرضية وفيضانات في مقاطعة سومطرة غرب اندونيسيا.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن هيئة الإغاثة ومواجهة الكوارث الاندونيسية قولها أمس.. “ان الانهيارات والفيضانات الناتجة عن الهطول المستمر للأمطار أجبرت آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم كما تسببت بانقطاع الاتصالات والكهرباء وتضرر البنى التحتية.”

وغالبا ما تتعرض اندونيسيا لحدوث فيضانات وانهيارات خلال موسم الأمطار الغزيرة الذي يبدأ بسومطرة في تشرين الأول من كل عام.

وكالات

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