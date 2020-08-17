محمد بن سلمان أعطى الضوء الأخضر للتدخل الروسي في سوريا!

كشف رئيس المخابرات السعودي السابق سعد الجبري، المتواجد في كندا، في دعوى قضائية ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن الأخير قلب دعم المملكة للتنظيمات المسلحة في سوريا رأساً على عقب عام 2015، وأعطى الضوء الأخضر السري للتدخل الروسي في سوريا.



وأفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية، وفقاً للدعوى التي قدمها الجبري أن بن سلمان «أعطى الضوء الأخضر السري لتدخل روسيا في سوريا»، وهو ما أثار قلق مدير المخابرات الأمريكية حينها جون برينان، الذي التقى مع الجبري في تموز وآب 2015، وطلب منه إيصال توبيخ من إدارة باراك أوباما.



وزعمت الدعوى المرفوعة الأسبوع الماضي في محكمة مقاطعة كولومبيا، «أن برينان أعرب عن قلقه من أن بن سلمان كان يشجع التدخل الروسي في سوريا، في وقت لم تكن فيه روسيا بعد طرفاً في الحرب في سوريا»، حيث أشارت الصحيفة إلى أن سعد الجبري نقل رسالة برينان إلى بن سلمان الذي رد بغضب.



وأفاد الجابري بأن اللقاء مع برينان كلفه وظيفته، كثاني أقوى رجل في المخابرات السعودية والمنسق مع "سي آي إيه"، وهرب لاحقاً من السعودية، ويقيم الآن في مكان مجهول بكندا، حيث ادعى أن ولي العهد حاول اغتياله من خلال فرقة أرسلها إلى كندا بعد مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.



وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الزعم بدعوة محمد بن سلمان للتدخل الروسي في سوريا هو «قنبلة»، مشيرة إلى أن العائلة المالكة كانت تدعم بشكل واضح التنظيمات المسلحة ضد الحكومة في دمشق.



ويقول الدبلوماسيون الغربيون إنه وبعد فترة قصيرة من تعيين محمد بن سلمان وزيرا للدفاع بعد صعود والده إلى العرش عقب وفاة الملك عبد الله في يناير، تأثر وبشكل شديد بولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد.



وصرح مصدر مطلع على تتابع الأحداث منذ 2015 إن محمد بن زايد وبن سلمان التقيا في معرض "إندكس" للسلاح في أبو ظبي، في شهر شباط 2015، مضيفا أنها كانت نقطة تحول في طموح ورؤية واعتقاد محمد بن سلمان.



وأفاد المصدر بأن محمد بن زايد حذّر بن سلمان خطر التنظيمات الإخوانية في سوريا، موضحا أنه أقنع نظيره السعودي أنه لو أراد المنافسة والإطاحة بابن عمه محمد بن نايف، ولي العهد ومسؤول المخابرات (راعي الجبري) والذي كان على علاقة مع برينان وإدارة أوباما، فعليه البحث عن أصدقاء أبعد من واشنطن.



وأوضح المصدر نفسه أن محمد بن زايد قال لبن سلمان عليك البحث عن تحالفات جديدة و«عليك النظر نحو الصين وروسيا»، مشيراً إلى أن محمد بن زايد على علاقة جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.