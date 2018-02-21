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مجزرة جديدة يرتكبها (التحالف الدولي) في دير الزور

ارتكب طيران (التحالف الأمريكي) مجزرة جديدة بحق السوريين راح ضحيتها 16 مدنياً جراء قصفه الأحياء السكنية في قرية البحرة بريف دير الزور الشرقي.

وأفادت مصادر أهلية بأن طائرات (التحالف الدولي) الذي تقوده الولايات المتحدة من خارج مجلس الأمن نفذت الليلة الماضية عدة غارات على منازل المواطنين في قرية البحرة نحو 45 كم شمال غرب مدينة البوكمال بريف دير الزور ما تسبب باستشهاد 16 مدنياً بينهم 9 نساء.

ولفتت المصادر إلى وقوع عدد من الجرحى حالات بعضهم خطرة ما يجعل عدد الضحايا مرشحاً للزيادة نتيجة الغارات التي تسببت بأضرار مادية ودمار كبير بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.

ومنذ إنشائه من قبل واشنطن في آب عام 2014 قصف (التحالف الدولي) عشرات المرات الأحياء السكنية في دير الزور والرقة والحسكة وأريافها ما تسبب باستشهاد وجرح مئات المدنيين ووقوع أضرار مادية بمنازلهم وممتلكاتهم اضافة لإلحاق أضرار كبيرة في البنى التحتية والمرافق الحيوية.

وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين أكثر من مرة بالحل الفوري لـ(التحالف الدولي) غير المشروع الذي تأسس خارج إطار الأمم المتحدة ودون موافقة الجمهورية العربية السورية.

المصدر: سانا

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