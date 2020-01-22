الاغتيال أو الإعدام خارج نطاق القضاء أو القتل المُستَهدِف - ما الفرق؟
أهداف أنقرة ومخاوف أوروبا من إعادة توطين اللاجئين في "المنطقة الآمنة" شمال سورية
الاحتلال التركي يشن حملة اعتقالات في تل أبيض ويتابع التغيير الديموغرافي في رأس العين
«الحربي» يكثف من استهدافه لإرهابيي ريف حلب الغربي
تدريبات روسية سورية مشتركة في طرطوس
الاحتلال التركي ينقل أكثر من 1000 شخص من عوائل مسلحي فصائله لتوطينهم في ريف الحسكة
هروب مسلحين سوريين نقلتهم تركيا للقتال في ليبيا إلى إيطاليا
تفجيرات تهزّ مناطق سيطرة «قسد» وأحدها تزامن مع مرور رتل أميركي
إرهابيو النصرة يسرقون مخبز “كفر داعل” ويواصلون ضغطهم على المدنيين غرب حلب
تركيا تُبلّغ مسلحيها في إدلب أن الجيش السوري مصر على التقدم واستعادة المحافظة بالكامل
يحدث في مجلس الشعب السوري
الجيش يمهّد نارياً لتحرير ريف حلب ويصدّ هجوماً للإرهابيين بريف إدلب
العشائر العربية ترص الصفوف لمواجهة الاحتلالين الأميركي والتركي
«قسد» تعيد افتتاح معبر الصالحية في الشمال
مرسوم : عقوبات مشددة لمن ينشر او يعيد نشر اخبار ملفقة حول الليرة
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا: لدي الآن ما أحاسب أردوغان عليه!

على وقع تفاقم الأزمة الليبية وانتشار خبر وصول مسلحين سوريين إليها بأمر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعهد في البند الخامس من بيان مؤتمر برلين مثل غيره، بعدم إرسال قوات أو مرتزقة إلى ليبيا.

وشدد سلامة في حوار مع قناة “تلفزيون 218” الليبية على أن أردوغان تعهد أيضاً في البند الخامس من بيان مؤتمر برلين الختامي بعدم التدخل في ليبيا.

وقال في هذا السياق: “أنا لدي ورقة ولدي ما أحاسبه عليه وقبل ذلك هذا الأمر لم يكن متوفراً.. ولدي الآن تعهد منه”.

ورداً على سؤال بشأن كيفية إخراج 2000 مسلح سوري أرسلتهم أنقرة إلى ليبيا، قال المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا: “هناك مشروع سنتقدم به إلى لجنة 5 + 5 ليتخلى الليبيون عن المقاتلين الأجانب، ليس فقط الـ 2000 سوري بل وآلاف آخرين”.

من جانب آخر، كشف غسان سلامة أنه أبلغ مجلس الأمن في نهاية يونيو الماضي بأنه عاجز عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإلى تفاهم بين الأطراف الليبية بعد اندلاع الحرب في الرابع من أبريل.

وأكد المبعوث الأممي أنه حاول المستحيل في هذا الشأن لكنه لم يوفق، وعزا ذلك إلى وجود استقطاب حاد بين الليبيين، زاد من خطره استقطاب دولي، وما وصفها بعملية تصدع لأي تفاهم دولي حول ليبيا.