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لافروف يدعو تيلرسون لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع أعمال استفزازية ضد الجيش السوري

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اتصال هاتفي اليوم مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون الجانب الأمريكي إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع أعمال استفزازية ضد الجيش العربي السوري الذي يحارب الإرهابيين.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن لافروف وتيلرسون ”  بحثا مسألة تسوية الأزمة في سورية بما في ذلك ضرورة تثبيت نظام وقف الأعمال القتالية ولا سيما عن طريق عملية أستانا إضافة إلى تنشيط الجهود الرامية إلى مكافحة التنظيمات الإرهابية ومنع محاولات استخدام المواد الكيميائية السامة في سورية”.

وأضافت الخارجية الروسية أن الوزيرين اتفقا على مواصلة الاتصالات بينهما ولا سيما فيما يتعلق بالمسائل الواردة في الأجندة الثنائية.

وكان لافروف أكد في مؤتمر صحفي مشترك أمس مع نظيره الألماني زيغمار غابرييل أن موسكو سترد بشكل مناسب على الاستفزازات والتهديدات الامريكية لسورية وقال : ” إن هذه الاتهامات ليست جديدة وسبق للأمريكيين ادعاء مثل هذه الأمور دون دليل ” مطالبا واشنطن بعدم البحث عن ذرائع لضرب القوات السورية”.

وحذرت الخارجية الروسية في بيان أمس الولايات المتحدة من اتخاذ المزيد من الاجراءات في سورية وانتهاك ميثاق الامم المتحدة مؤكدة أن تصريحات واشنطن بشأن تحضير الحكومة السورية لهجوم كيميائي ليست الا دعوة للإرهابيين والمتطرفين وما يسمى “المعارضة” في سورية لافتعال استفزاز آخر واسع النطاق باستخدام الأسلحة الكيميائية.

وكالات

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