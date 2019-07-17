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لافروف: النهج الأمريكي في الخليج يمكن أن يؤدي إلى وقوع كارثة

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن النهج الأمريكي في الخليج يمكن أن يؤدي إلى وقوع كارثة في المنطقة معتبرا أن شرارة واحدة فقط ستكون كافية لاشتعال الوضع.


وقال لافروف في حديث لصحيفة “أرغومينتي إي فاكتي” نشره موقع الخارجية الروسية الليلة الماضية إن “الارتفاع الحالي لدرجة التوتر في المنطقة يمثل ناتجا مباشرا للنهج المتشدد ضد إيران والذي تتبعه واشنطن مع بعض حلفائها.. الولايات المتحدة تلعب بعضلاتها وهي تشن حملة لتشويه صورة طهران وتتهمها بكل الذنوب”.


وأضاف لافروف: “هذا الأمر يخلق وضعا خطيرا.. وشرارة واحدة فقط ستكون كافية لاشتعاله.. والمسؤولية عن التبعات الكارثية المحتملة ستتحملها الولايات المتحدة”.


وتابع لافروف: “الجانب الإيراني يؤكد لنا بشكل دوري اهتمامه بإرساء الاستقرار الإقليمي عن طريق ترتيب الحوار مع كل الدول المعنية وتشدد طهران على عدم وجود أي نوايا عدوانية لها”.