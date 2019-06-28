على ذمة الوزارة : زيادة بأعداد السياح الأجانب لسورية

بلغ عدد القادمين العرب والأجانب إلى سورية حتى نهاية أيار الماضي نحو 915 ألفا بنسبة ارتفاع نحو 76% عن نفس الفترة من العام 2018.



وبينت الإحصائيات ارتفاع عدد القادمين من دول الجوار "لبنان والعراق والأردن" حتى نهاية شهر أيار لعام 2019 زيادة قدرها 83% فيما بلغ عدد القادمين الأجانب ومعظمهم من دول أوربا الغربية نحو 73 ألف قادم بزيادة قدرها 18% عن نفس الفترة من العام الماضي .



وشهد عدد القادمين من الهند و ألمانيا زيادة واضحة منذ بداية عام 2019 , حيث بلغ عدد القادمين من الهند 3799 بزيادة قدرها 96% عن نفس الفترة من العام الماضي ، وبلغ عدد القادمين من ألمانيا 2091 حتى نهاية أيار بزيادة قدرها 36% عن نفس الفترة من العام الماضي .



وزارة السياحة







