عبد اللهيان: تسوية الأزمة في سورية تستلزم إرادة دولية جادة

اعتبر المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان أن تسوية الأزمة في سورية تستلزم إرادة دولية جادة في هذا المجال معلنا ترحيب بلاده بأي آلية ومبادرة تساعد على الحل ولا تتسبب ببطء المسار السياسي.

وقال عبد اللهيان خلال استقباله رئيس الأكاديمية الدبلوماسية الدولية والمستشار الخاص لمؤسسة مونتني الفرنسية ميشيل دوكلو”إن سورية بحاجة إلى إرادة جادة من قبل المجتمع الدولي في مواجهة الإرهاب وتعزيز الحوار أكثر من أي آليات جديدة”.