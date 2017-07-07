دبلوماسي أميركي: ولي العهد السعودي الجديد هو حلم إسرائيلي

الجمل- عن: Middle East Monitor- ترجمة :وصال صالح:

قال دبلوماسي أميركي أن تعيين محمد بن سلمان ولياً للعهد السعودي أشبه ما يكون ب"حلم إسرائيل الذي تحقق" بحسب مانشرت صحيفة هاآرتس.

وكان السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل، دانيال شابيرو، قال أن تعيين محمد بن سلمان يفتح فرصة غير مسبوقة لإسرائيل لتحسين موقعها الإقليمي في مواجهة التحديات الاستراتيجية والأمنية. وأكد شابيرو أن بن سلمان يرى ان هناك علاقة بين السعودية والمصالح الإسرائيلية والتهديدات التي ستسمح لتل أبيب تحقيق فائدة منها.

كراهية بن سلمان للجماعات، خاصة الإخوان المسلمين، وجهوده في مواجهة إيران قادته إلى تحالفات إقليمية جديدة، كذلك قال المبعوث الأميركي. لهذا السبب هناك علاقات قوية بين بن سلمان والإمارات العربية المتحدة ومصر.

إن صعود قادة عرب أقوياء يرون في أعداء إسرائيل، أعداءاً حقيقيين لهم، يخدم فعلاً مصالح إسرائيل والولايات المتحدة."هذا التطور يمكن أن يقود إلى تشكيل محور يضم الولايات المتحدة والدول العربية السنية وإسرائيل، حيث أنها تتقاسم مصالح استرايجية مشتركة ومستعدة لمواجهة القوى المتطرفة في المنطقة"

و قال المبعوث الأميركي.شابيرو الذي عمل أيضاً كمستشار للرئيس باراك أوباما لشؤون الخليج، يجب حث كل من الرياض وتل أبيب على "استخدام دبلوماسية حكيمة لتحقيق فوائد أكبر فيما يتعلق بالعلاقة بين الجانبين والتقليل من الأضرار التي قد تنتج عن الواقع السياسي في المنطقة".

وباعتقاد شابيرو أن بن سلمان سيكون مستعداً للتطبيع الكامل مع إسرائيل في إطار تنفيذ المبادرة العربية.وفيما يتعلق بولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف فهو "معروف كونه شريكاُ حقيقياً موثوقاً به لدى الولايات المتحدة في حربها على الإرهاب" وقال شابيرو مضيفاً أن مشكلته هي أنه "متحفظ رجعي ومتردد لا يستطيع تبني الإصلاحات الإجتماعية والاقتصادية الحقيقية".يجب على السعودية أن تكون حذرة وان لاتسمح لولي العهد الجديد جرها إلى صراعات إقليمية بغنى عنها، وحذر شابيرو من أن سياسات بن سلمان ربما تضر "بالمصالح الأميركية، قائلاً أن تصعيد الأزمة مع قطر"سبب بالفعل أضرراً لواشنطن". لهذا السبب، قال شابيرو ربما ستصدر الولايات المتحدة تحذيراً قوياً ل بن سلمان لمنعه من اتخاذ خطوات من شأنها أن تسبب "الضرر لمصالح الولايات المتحدة".



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