داغستان: آلاف المواطنين الروس لا يزالون في العراق وسوريا

أعلنت السلطات الداغستانية أن آلاف المواطنين الروس ما يزالون في العراق وسوريا، منهم في مناطق تقع تحت سيطرة مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مفوضة حقوق الطفل في داغستان، مارينا ايجوفا، أنه لا توجد أرقام دقيقة حول عدد الروس، الموجودين في العراق وسوريا، ولكن الأرقام التقريبية تشير إلى أن أعدادهم بالآلاف.