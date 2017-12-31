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داغستان: آلاف المواطنين الروس لا يزالون في العراق وسوريا

 

أعلنت السلطات الداغستانية أن آلاف المواطنين الروس ما يزالون في العراق وسوريا، منهم في مناطق تقع تحت سيطرة مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مفوضة حقوق الطفل في داغستان، مارينا ايجوفا، أنه لا توجد أرقام دقيقة حول عدد الروس، الموجودين في العراق وسوريا، ولكن الأرقام التقريبية تشير إلى أن أعدادهم بالآلاف.

وأضافت ايجوفا أن هناك معلومات تشير إلى كثيرين من بين هؤلاء انتقلوا إلى دول الجوار العربية.

وأوضحت المسؤولة الداغستانية أنها تلقت 840 طلبا من ذويهم في العراق وسوريا.

تجدر الإشارة إلى أن نحو 100 امرأة وطفل عادوا من العراق وسوريا، بمساعدة السلطات الشيشانية، إلى داغستان وإنغوشيا وبشكيريا وكازاخستان وأوزبكستان.

المصدر: نوفوستي

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